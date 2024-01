Miliony vsazené na plus góly. Turecký rozhodčí odpískal tři penalty, Slovácko zuří

Fotbalisté Slovácka prohráli v přípravném utkání na soustředění v Turecku s Rapidem Vídeň 1:2. Po bezbrankovém poločase poslal celek z Uherského Hradiště v Beleku do vedení Petr Reinberk, ale šestý tým rakouské ligy otočil stav ze dvou diskutabilních penalt.

Za bezbrankového stavu nová posila Slovácka Marko Kvasina neproměnil ani opakovaný pokutový kop. Hráči Slovácka na sociální síti naznačili, že zápas, řízený tureckým rozhodčím, podle nich mohl zmanipulovaný. Utkáním se bude zabývat i Fotbalová asociace ČR.

"Už jsem myslel, že jsem ve fotbale zažil všechno, ale obětí sázkařského skandálu jsem ještě nebyl. Všechny penalty úplně nesmyslné. Žlutá karta udělena hráči za ruku, který balon hlavičkoval. Soupeř, který se vám po zápase omlouvá. Smutné, že se tohle ve fotbale ještě děje," uvedl na sociální síti X kapitán týmu z Uherského Hradiště Michal Kadlec.

Slovácko v prvním poločase dostalo míč do sítě, ale turečtí rozhodčí usoudili, že předtím už byl Kohút s míčem mimo hřiště. Na opačné straně Rapid v úvodním dějstvím hned dvakrát trefil brankovou konstrukci.

Góly začaly paradoxně padat až poté, co po změně stran začalo velmi hustě pršet. Nová posila Slovácka rakouský útočník Kvasina nejprve proti krajanům neproměnil penaltu ani ze dvou pokusů poté, co ji sudí nechal opakovat. V 59. minutě už ale poslal čtvrtý tým české ligy do vedení Reinberk hlavičkou s odrazem o protihráče.

Turecký rozhodčí pak ale nařídil dva diskutabilní pokutové kopy na opačné straně, jednu z nich za údajnou ruku. Gólmana Heču z penalt překonali v 69. minutě Mayulu i v poslední minutě Kaygin. Slovácko na kempu v Turecku po úvodní remíze 1:1 s rumunským týmem Universitatea Craiova nezvítězilo ani v druhém duelu.

V průběhu zápasu s Rapidem byly při živých sázkách za bezbrankového poločasu i za stavu 1:1 těsně před koncem nezvykle nízké kurzy na to, že padnou další góly. "Aneb když jdeš hrát přípravné utkání a rozhodčí si to udělá podle sebe. Tři penalty, od začátku jasné ovlivňování zápasu. A vsazeno 80 tisíc euro na více než 2,5 gólu. Výsledek - 2:1 z penalty v 90. minutě," uvedl na na sociální síti X útočník Slovácka Ondřej Mihálik.

I když se utkání hrálo v zahraničí, zabývat se jím bude i FAČR. "Přestože šlo o přípravný zápas, navíc v zahraničí, požádáme společnosti Sportradar a Genius o data z tohoto utkání. Integrity officer FAČR se v nejbližší době také spojí se svými protějšky v Turecku a Rakousku a také s UEFA a FIFA, protože boj proti match fixingu je strategickým zájmem FAČR a v tomto případě se mohl stát obětí český klub," uvedl pro ČTK tiskový mluvčí FAČR Petr Šedivý.