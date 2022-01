Peltovy chmurné dny. Hrajeme o záchranu, připouští jablonecký trenér Rada

Čtrnácté místo po podzimní části nejvyšší soutěže, odchod dvou útočných opor, složitá ekonomická situace, majiteli Miroslavu Peltovi hrozí šest let vězení. FK Jablonec, který ještě loni patřil mezi pýchu českého klubového fotbalu, čeká těžké jaro. "Ano, hrajeme o záchranu," přiznává trenér Petr Rada.

Čeká vás hodně náročné období. Uvědomujete si to?

Musíme si to přiznat - hrajeme o záchranu. Hráči se musejí připravit na to, že to není nijak jednoduché. Musí si uvědomit, že situace je vážná, a já věřím, že to už pochopili. Musíme se z našeho postavení dostat tak, abychom nepotřebovali pomoc nikoho, abychom si to uhráli vlastními výkony. Na to musí být i příprava zaměřena, abychom zvládli hned první utkání doma s Olomoucí.

Někteří vaši svěřenci však o záchranu nikdy nehráli. Zvládnou to psychicky?

To jsem jim několikrát říkal. Já na to připravený jsem, musí i oni. Není to o mně, ale o nich. Jim jde o smlouvy, o kariéru. Jim jde o živobytí, hrají o svůj džob, o práci. To, že za poslední čtyři roky hráli v popředí a evropské poháry, už nemá význam. Bude to těžké a nikdo nám nic zadarmo nedá. Mluvil s nimi prezident, řekl jim, jaká je situace. Ale myslím si, že ani nemusel chodit, každý vnímá, jaká je.

Během podzimu jste si neustále stýskal, že neproměňujete ani nejvyloženější šance, na gól se hodně nadřete. Nyní odcházejí dva útočníci - pětigólový Tomáš Čvančara a dvougólový Martin Doležal. Bylo to s vaším souhlasem?

Vedení klubu rozhodlo, ekonomická stránka byla na prvním místě. Zájem o Čvančaru byl od silných klubů dlouhodobý, k tomu se přidal Doležal. V létě by jim končila smlouva, asi bylo důležité, že za ně nějaké odstupné bude. Ale já se o tyto věci nezajímám. Jen jsem zdůraznil, že jestli odejdou, potřebujeme nějakou náhradu. Ale na výběr moc není. Někoho kvalitního si za velké peníze určitě dovolit nemůžeme. To může Sparta nebo Slavia, my jsem v jiné situaci. Věřím, že už je dohodnutý Silný z Líšně, jen si vyřizoval ještě nějaké náležitosti.

Prodej Čvančary byl prý brán jako nutnost, aby vůbec bylo na výplaty. Bylo vám to takto podáno?



Je to otázka obchodu, prezident se rozhodl prodat ho do Sparty. V létě by mu končila smlouva, musel by ji prodloužit, bylo toho víc. Mně akorát sdělil, že Čvančara odchází. Já jen reagoval, že za něj potřebujeme do mužstva náhradu. O penězích se bavit ovšem nechci, mě nezajímají. Já jsem trenér, můžeme se bavit o tom, kdo má hrát napravo, kdo nalevo. Ekonomika klubu jde mimo mě.

Čvančara sice vstřelil pět gólů, ale jeho chování nebylo vždy příkladné, na hřišti a údajně ani v šatně. Jaké jste s ním měl zkušenosti?



Já s ním problémy neměl. Pokud by se někdo choval špatně, měl by velké problémy se mnou. To je vždycky. Já si jako hráč nemohl také všechno dovolit, i když jsem nebyl největším vzorňákem. Ale jsou hranice. Tomáš je trochu jiný než další hráči, takový grázlíček, ale já mám tyhle typy raději než ty, co sedí a mlčí. Telefon na tréninku, to ano, ale to dělají skoro všichni a dostávají pokuty.

Ale jinak žádnou mez výrazně nepřekročil, to bych si s ním vyřídil. Byl sice v posledním utkání doma s Teplicemi zbytečně vyloučený, bouchl na Spartě balonem, k tomu jsem mu své řekl. Jestli se chce posouvat v kariéře dál, tak tohle mu neprospěje.

Proběhla informace, že by ze Sparty měl přijít na hostování útočník Lukáš Juliš. Byla by to posila, která by aspoň na jaro vyřešila vaše starosti?

Zatím nic oficiálně nevím. Prezident klubu, tedy Míra Pelta, mi však sdělil, že za Čvančaru by měl dorazit na hostování jeden z útočníků. Na výběr byli bulharský Minčev, Sejk z B mužstva a Juliš. Řekl jsem mu, že by mi typologicky vyhovoval a nejvíce do naší hry zapadal Juliš. Slíbil, že se pokusí udělat, co je v jeho silách. Kdyby to vyšlo, přivítal bych to.

Připouštíte, že by Jablonec sestoupil?



Ve fotbale je všechno možné, ale do hlavy si tuto myšlenku pustit nechceme.