Bývalý reprezentant Kováč je novým trenérem fotbalistů Pardubic

Novým trenérem fotbalistů Pardubic se stal Radoslav Kováč. Bývalý reprezentant, jenž dosud vedl v druhé lize Táborsko, podepsal s východočeským klubem smlouvu do června roku 2024.

Poslední mužstvo nejvyšší soutěže povede poprvé ve středu v utkání 2. kola domácího poháru ve Velvarech. Pardubice oznámily příchod nového kouče na klubovém webu.

Dvaačtyřicetiletý Kováč nahradí na lavičce dvojici dlouholetých trenérů Jiří Krejčí, Jaroslav Novotný, které vedení odvolalo po pěti kolech, v nichž získaly Pardubice tři body. V následujících třech zápasech vedl tým dočasně Pavel Němeček, ani on však nedokázal přerušit sérii porážek.

"Jednání bylo velmi rychlé. Včera začalo, dnes jsme jednání uzavřeli a jsem rád, že tady mohu být," uvedl Kováč. Nově budou u mužstva působit také asistent David Mikula a kondiční trenér Michal Hampel.

"Máme k sobě absolutní důvěru, známe se už z Opavy. Ale známe se i s lidmi, se kterými budeme spolupracovat, tedy s trenérem brankářů Martinem Shejbalem a kondičním trenérem Filipem Kopřivou. Těšíme se na spolupráci a myslím si, že se navzájem můžeme obohacovat," řekl Kováč.

Pro Kováče je to druhé trenérské angažmá v první lize, na konci ročníku 2019/20 i v celé následující sezoně vedl Opavu, s kterou sestoupil.

Jako hráč Kováč působil v první lize v Olomouci, Spartě a Liberci, odehrál 234 zápasů a dal sedm gólů. Hrál i ve Spartaku Moskva, West Hamu a Basileji. Mistr Evropy do 21 let z roku 2002 nastoupil v dresu reprezentačního áčka do 30 utkání a dal dvě branky.