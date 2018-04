Bylo to pro mě hodně složité. Naštěstí mám zápas v Liberci za sebou, oddechl si Trpišovský

před 1 hodinou

Hořký, smolný návrat do Liberce má za sebou slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Jeho tým na severu Čech vyválčil pouze bod, což je v honbě za titulem možná fatální ztráta.

Praha - Na Stadionu U Nisy se s každým zdravil, před zápasem předával dárkový šek na charitativní účely. Slávistický kouč Jindřich Trpišovský je v Liberci pořád doma, ale v neděli odsud neodjížděl zrovna v euforii.

"Pro mě to bylo hodně složité, díkybohu to mám za sebou. Jako trenéři jsme tu strávili dva a půl roku a poprvé jdete na jinou střídačku. Byly to hodně podivné pocity," přiznal Trpišovský.

Ještě podivnější je měl po zápase. Výsledek 0:0, Slavia nedokázala zareagovat na trhák Plzně a Západočeši ji uskočili na sedm bodů. Pět kol před koncem je to hodně.

"Pro nás jsou to mínus dva body. Hraje se ještě o může se toho hodně stát před námi i za námi," prohlásil kouč, podle kterého bod nic neřeší ani pro červenobílé, ale ani pro jeho bývalý klub.

Slavia prospala hlavně první půl hodinu, nedokázala se vyrovnat s důrazem Slovanu. Domácí na soupeře vlítli, sbírali odražené míče a vypracovali si dvě tutové šance. Kdyby byli o něco přesnější, bylo by hotovo už v první půli.

Hosté se zvedli až v závěru poločasu, kdy měla asi největší šanci, při níž Hušbauer napálil tyč. A ve druhé půli už byla lepší.

"Věděli jsme, že v Liberci je to vždycky hodně těžké. Vždyť my jsme za těch 110 zápasů, které jsme tu odehráli, prohráli doma jenom šest. Museli jsme se domácím vyrovnat v bojovnosti, což jsme ve druhé půli zvládli," dodal Trpišovský.

Ale už od začátku to na hřišti hodně jiskřilo. Dvanáct žlutých, jedna červená karta za šlapák pro libereckého Pulkraba. Po změně stran se hrálo hodně málo, hra byla rozkouskovaná. "To taky moc nechápu. Dvakrát se zkoumá video, šestkrát střídá a rozhodčí nastaví tři minuty," rýpl si kouč Slavie do hlavního sudího Radka Příhody.

A po zápase může počítat ztráty. Klíčový záložník Hušbauer musel střídat se zraněním zadního stehenního svalu, kvůli zdravotním problémům nedohrál ani Ngadeu. Navíc k tomu pro zápas se Slováckem nemůže počítat se čtveřicí vykartovaných hráčů - Teclem, Hromadou, Sýkorou a Kúdelou.