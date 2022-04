Bucha měl dostat rovnou červenou. Jeho zákrok byla katastrofa, nechápal Trpišovský

Důrazně, až agresivně nastoupili fotbalisté Plzně ve 27. kole Fortuna:Ligy na soka ze Slavie. Do konce vyhecovaného duelu také nedohráli v plném počtu - v 85. minutě předčasně zamířil do šaten Pavel Bucha, jehož zákrok na Petera Olayinku vzbudil značné emoce.

Remízový zápas (1:1) pomalu spěl ke svému konci, když někdejší záložník červenobílých, který z Edenu před čtyřmi lety neodešel zrovna v dobrém, zajel šlapákem do holeně Petera Olayinky. Od polského rozhodčího Pawla Raczkowského viděl druhou žlutou kartu, podle slávistů měl ale dostat hned červenou.

"Jak jsem zákrok viděl, to byla katastrofa. Mohlo to dopadnou špatně, ještě že Oli ucukl. Rozumím tomu, že zápasy proti nám bere Plzeň emotivněji, ale takové fauly nemám rád ani u našich hráčů. Jsem rád, že na tom Peter je, jak na tom je," oddechl si slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

V prvních chvílích nevypadala situace vůbec dobře, Olayinka se divoce svíjel na zemi a spílal plzeňskému protihráči. Za pár okamžiků se ale dokázal na nohu postavit a dokonce přijal Buchovu omluvu.

"Peter má naraženou holeň a šrámy. Snad to dopadne dobře, hůř je na tom asi Oscar (Dorley), který špatně došlápl a má problémy s kotníkem," popisoval zdravotní stav svých svěřenců Trpišovský.

Nikoli druhou žlutou, ale rovnou červenou kartu měl Bucha vyfasovat i podle záložníka Lukáše Provoda. "Nevím, jestli Petera postřehl. Sice se mu omlouval, ale bůhví, jak na tom Olayinka bude," kroutil hlavou Provod.

Viktoriáni ho ovšem svým agresivním stylem nepřekvapili. "Hráli tak, jak jsme čekali. Hodně fyzicky, byli vyhecovaní. A pak je na rozhodčím, jestli to udrží, nebo ne," dodal.

Raczkowski je teprve šestým hlavním rozhodčím ze zahraničí, který odřídil zápas nejvyšší české soutěže. Navázal na čerstvou zkušenost svého krajana Szymona Marciniaka, jenž řídil březnové pražské derby mezi Slavií a Spartou (2:0).

"Zápas zvládli kvalitně. Je markantní rozdíl v tom, jaký mají respekt na hřišti. Nejsou emočně spjatí s prostředím, dokážou zachovat chladnou hlavu. Bez chyb to nebylo, ale to není nikdy. Pokud by nebyli ze zahraničí, tak je teď neřešíme, což je dobře," pochvaloval si kouč Slavie.

Co se týká zmíněných chyb, jednou z nich mohl být neodpískaný zákrok na Yiru Sora ze druhého poločasu. Hbitý nigerijský útočník mazal směrem k plzeňskému vápnu, míč mu na poslední chvíli ustřelil domácí stoper Jan Hejda. Přitom ovšem zajel i do Sora.

"Bylo to hraniční. Rozhodčí by měl chránit hráče a jejich zdraví, takové zákroky jsou nebezpečné. Celkově ale rozhodčí zápas v rámci možností zvládli," dodal Provod.

S výkonem rozhodčích byli spokojeni i domácí. Podle kouče Michala Bílka by ovšem duel stejně kvalitně odřídili i čeští sudí. "Nejsem velkým fanouškem toho, aby sem jezdili zahraniční rozhodčí. Dnešní zápas ale zvládli bez problémů," prohlásil.