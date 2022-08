Lidem v Německu od října zdraží zemní plyn zhruba o 2,4 centu (59 haléřů) za kilowatthodinu, což může u domácností činit ročně i stovky eur (tisíce korun). Důvodem je nový poplatek na ochranu klíčových dovozců plynu, jehož výši v pondělí oznámila společnost Trading Hub Europe. Ta má na starosti německou oblast trhu s plynem. Poplatek má uchránit dodavatele plynu, kteří nyní kvůli nejistotě dodávek ruského plynu nesou dodatečné náklady za alternativní zdroje této důležité energetické suroviny.

Dodavatelé plynu se zavázali, že budou dodávat objednanou surovinu svým odběratelům. Kvůli zajištění dodávek ale musejí vykrývat chybějící ruský plyn nákupem z jiných zdrojů za výrazně vyšší ceny. Doposud tyto vícenáklady nesly dodavatelské společnosti, což vede k jejich ztrátám i k ohrožení jejich existence. Německá vláda proto v souladu se zákonem o energetické bezpečnosti nařídila poplatek na zajištění plynu, který bude platný od 1. října.

Ministerstvo financí uvedlo, že poplatek může být upraven každé tři měsíce. Pokud by Rusko plně obnovilo dodávky plynu, které jsou nyní v souvislosti s válkou na Ukrajině a vzájemným sporům s Moskvou utlumené, může být poplatek snížen na nulu.

Přenesením poplatku na zákazníky chce Německo uchránit nejen dodavatele před insolvencí, ale také svůj rozpočet. Pokud by totiž dodatečné náklady dodavatelům hradila země ze státní kasy, znamenalo by to pro rozpočet značnou zátěž. Německá média rovněž poukazují na to, že německá vláda poplatkem dává najevo, že šetřit plynem se lidem finančně vyplatí.