Blesková akce: Slavia přišla o Lingra, míří do Feyenoordu. Trpišovský to kouše těžce

Fotbalista Ondřej Lingr v Rotterdamu podstupuje zdravotní prohlídku a má ze Slavie nakročeno do Feyenoordu. Pražanům už čtyřiadvacetiletý ofenzivní univerzál nepomůže ve čtvrtečním úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy s Luhanskem. Na tiskové konferenci to uvedl trenér červenobílých Jindřich Trpišovský.

"Bylo to jak blesk z čistého nebe. Co mám informace, první kontakt proběhl během pondělka. Teď ve mně převažuje pocit, že jsme přišli před klíčovým dvojzápasem o strašně důležitého hráče, což se mi těžce kouše. Včera jsem z toho byl hodně špatný, chtěli jsme Ondru mít v týmu minimálně na tenhle dvojzápas. Co víc si přát, než před kvalifikací přijít o nejlepšího hráče? Je to zase výzva se s tím poprat," řekl Trpišovský.

Lingrovi na druhou stranu angažmá v týmu úřadujícího nizozemského mistra hodně přeje. "Až ho uvidím vyběhnout na De Kuipu (stadionu Feyenoordu), převáží to, že budu hrdý na něj i všechny kluky z realizačního týmu, kteří mu k tomu pomohli," prohlásil Trpišovský.

"Ondrovi to strašně přeju. Myslím, že jsme spolu měli skvělý vztah. Byl jsem hodně u jeho příchodu z Karviné. Mám ho strašně rád jeho hráče i člověka. Jak nám pomáhal nejen na hřišti, ale i mimo něj, když jsme byli v hodně těžkých chvílích. Neztrácíme jen hráče, ztrácíme strašně silného člena kolektivu a jednu z vůdčích osobností. Feyenoord je fenomenální, všichni jsme to zažili (při loňském vzájemném zápase). Snáším líp, že půjde tam, než jinam," uvedl Trpišovský.

"Největší radost měl (nizozemský útočník) Mick van Buren, který je skalním fanouškem Feyenoordu. Hned mu pouštěl chorály Feyenoordu. Vypadalo to, že má snad ještě větší radost než Ondra," řekl Trpišovský s úsměvem.

O odchodu Lingra ze Slavie se mluvilo už delší dobu, zájem měl i Panathinaikos Atény. Českému reprezentantovi měla v Edenu po této sezoně vypršet smlouva. Předseda představenstva ligového vicemistra Jaroslav Tvrdík v nedávném rozhovoru s novináři uvedl, že Lingr během nynějšího přestupního období buď prodlouží kontrakt, nebo ho vršovický klub prodá. Podle médií je ve hře varianta, že Feyenoord ofenzivního univerzála získá na hostování s povinnou opcí na přestup.

Lingr přišel do Slavie před třemi lety a s Pražany získal jeden ligový titul a dva domácí poháry. Bývalý hráč Karviné má v nejvyšší soutěži na kontě 160 startů a 38 branek. Za českou reprezentaci zasáhl do šesti zápasů, gól nedal.