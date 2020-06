Bitva s Plzní? Psychická výhoda je na naší straně, věří Zima

Ještě před půlrokem hrál obránce David Zima pouze třetí ligu za olomouckou rezervu. Po zimním příchodu k fotbalistům Slavie se ale zabydlel v základní sestavě a v sobotu svým prvním gólem v nejvyšší soutěži pomohl na startu nadstavby k vítězství 3:1 v Ostravě, které lídra tabulky přiblížilo k obhajobě titulu.

Devatenáctiletý stoper věří, že Pražané promění hned úvodní mečbol a o zisku mistrovského primátu rozhodnou už ve středečním dalším kole v domácím šlágru s Plzní.

"Radost je obrovská, ale samozřejmě důležitější je týmový výsledek než individuální statistiky. Hlavní je, že jsme to zvládli a vyhráli jsme. Můžeme jet domů šťastní a radovat," řekl pro klubovou televizi Zima.

Do Slavie přišel v zimě z Olomouce na hostování s opcí. Přestože měl do té doby na kontě jen dva ligové starty v dresu Sigmy, naskočil za červenobílé hned do druhého jarního kola a pak vynechal už jen derby se Spartou. Všech sedm zápasů po koronavirové pauze odehrál v základní sestavě a na Baníku úvodním gólem pomohl přiblížit Pražany k titulu.

"Před půl rokem to pro mě bylo nemyslitelné, protože jsem hrál třetí ligu za béčko Olomouce. Kdyby mi to tehdy někdo řekl, myslel bych si, že si ze mě dělá legraci. Jsem rád, chci co nejvíce pomoci klukům a přispět k titulu," uvedl Zima.

O obhajobě mohou slávisté rozhodnout už v příštím kole doma proti druhé Plzni. "Příprava bude stejná jako na každý zápas, pak to je na každém z nás. Víme, o co nám jde. Máme psychickou výhodu na naší straně, můžeme to doma rozhodnout. Myslím, že do toho dáme všechno a doma vyhrajeme," prohlásil mládežnický reprezentant.

Pochvaloval si, že se Slavia poučila z minulého utkání v Ostravě z konce základní části, ve kterém jen remizovala 2:2. "Chtěli jsme hrát tak, jak jsme hráli druhý poločas, kdy jsme domácí tlačili. Dařilo se nám to prvních 30 minut, pak nás Baník trochu zatlačil, ale ustáli jsme to," uvedl Zima.

"Druhý poločas jsme zvládli takticky dobře kromě konce, kdy Baník chytil druhý dech. Přišel míč za obranu, gól, který dali, byl skvělý. Těžko se to dalo bránit. Hlavně, že jsme to tentokrát v konci strhli na svou stranu. Baník měl šanci a mohl vyrovnat. Chválabohu, že jsme dali my gól na 3:1," doplnil.