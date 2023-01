Bílek: Porážka s Hradcem je jednoznačně komplikace. Hráli jsme jen půl hodiny

Trenér plzeňských fotbalistů Michal Bílek označil překvapivou porážku 1:2 s Hradcem Králové na úvod prvoligového jara za komplikaci. Kouč úřadujících mistrů po utkání 17. kola litoval mnoha neproměněných domácích šancí. Věří, že se Viktoria z nečekané rány rychle oklepe a v dalších zápasech bude lepší.

Plzeň vede neúplnou tabulku o dva body před druhou Slavií, ale Pražané mají k dobru nedělní domácí duel s Jabloncem. Západočeši z posledních čtyři kol utrpěli dvě porážky. "Jakákoliv ztráta je nepříjemnost, zvlášť když prohrajete doma. My jsme mluvili o tom, že začátek jarní části potřebujeme chytit a vyhrávat tak, abychom se dostali do pohody. Bohužel místo toho jsme hned v prvním zápase doma prohráli. Komplikace to jednoznačně je," řekl Bílek na tiskové konferenci.

"Tohle mužstvo je velmi kvalitní. Musíme se samozřejmě z této rány, kterou jsme dostali, rychle oklepat a v dalších zápasech být jednoznačně lepší než dneska," doplnil bývalý reprezentační kouč.

Plzeňského favorita poslal do vedení už v šesté minutě Tomáš Chorý, ale krátce před přestávkou vyrovnal Vojtěch Smrž. V 72. minutě dokonal obrat Východočechů vlastní brankou Milan Havel po střele Petra Pudhorockého. "Nesehráli jsme dobré utkání, kromě úvodních 25 minut. Přesto jsme měli vyhrát, protože šancí bylo opravdu hodně," uvedl Bílek.

Nevyšel mu tah se změnou rozestavení, když v 59. minutě za aktivního pravého beka Libora Holíka poslal do hry třetího stopera Filipa Kašu. "Nebyl tam zdravotní problém. Chtěli jsme to dát na tři obránce a po krajích mít ještě silnější hráče směrem dopředu. Proto Holas (Holík) šel dolů," vysvětlil sedmapadesátiletý trenér.

O velkých změnách na příští ligové utkání v Brně kvůli výsledku neuvažuje. "Neměním sestavu hned poté, co někomu zápas nevyjde. Od 30. minuty náš výkon nebyl dobrý. Ve druhé půli byla samozřejmě vidět snaha utkání nějakým způsobem zvrátit. Balonů do pokutového území chodilo hodně, lítalo to kolem branky. Ale góly, které jsme potřebovali, jsme nedali. Celý tým musí být v dalším zápase jednoznačně lepší," prohlásil Bílek.

Spokojený byl s výkonem debutující zimní posily reprezentačního útočníka Matěje Vydry. "Nastoupil k soutěžnímu utkání po osmi měsících (po operaci kolena). Byli jsme dohodnutí, že by tam šel na 15 minut, šel na 30. Škoda, že neproměnil svou šanci. Už na tréninku potvrzuje kvalitu. Jsem rád, že do utkání naskočil a že je hlavně zdravý. Určitě nám v dalších zápasech hodně pomůže," dodal bývalý záložník a kouč pražské Sparty.