Bah přestoupil ze Slavie do Benfiky, český klub inkasuje téměř 200 milionů korun

Obránce Alexander Bah definitivně přestoupil z pražské Slavie do Benfiky Lisabon. Portugalský klub potvrdil médii avizovaný transfer na svém webu, dánský fotbalista v novém působišti podepsal pětiletou smlouvu s platností do roku 2027. Podle dřívějších informací portugalských médií obdrží český vicemistr osm milionů eur (198 milionů korun).

Bah do Slavie přišel loni v lednu ze SönderjyskE a v Edenu měl čtyřiadvacetiletý obránce smlouvu do konce června 2025. V české nejvyšší soutěži odehrál 43 zápasů a dal čtyři branky. Dalších 21 utkání a tři góly přidal bývalý hráč Köge v evropských pohárech. Se Slavií vyhrál ligu i domácí pohár, hrál čtvrtfinále Evropské ligy a letos i Evropské konferenční ligy.

"Jsem pyšný na to, čeho jsme ve Slavii dosáhli. Byli jsme úspěšní v evropských soutěžích a neporažení během mé první sezony. Pořád jsem zklamaný, že jsme nezískali trofej v tomto ročníku, protože jsme měli nejsilnější mužstvo a měli jsme něco vyhrát," uvedl Bah v rozhovoru na slávistickém webu.

Benfica je historicky nejúspěšnějším portugalským klubem, v poslední sezoně obsadila třetí místo za mistrovským FC Porto a městským rivalem Sportingem a čeká ji kvalifikace Ligy mistrů. "Očekávám, že budeme vyhrávat v každém zápase jako ve Slavii. Už je to pár let, co vyhráli titul (2019), takže toho bych rád dosáhl. A chci si zahrát Ligu mistrů, letos se dostali do čtvrtfinále a obvykle se jim v evropských soutěžích daří," řekl Bah.

Bah by se měl v klubu potkat s dalším hráčem Slavie Petarem Musou. Chorvatský útočník v minulé sezoně hostoval v Boavistě Porto, která podle médií uplatnila opci na přestup a obratem ho za pět milionů eur poslala do lisabonského celku.

Nejlepší střelec české ligy ze sezony 2019/20 Musa, který dal v uplynulém ročníku portugalské ligy 11 branek a stal se nejlepším střelcem týmu, už se údajně se čtvrtfinalistou Ligy mistrů dohodl na pětileté smlouvě.