Ani výprodej, ani nesmyslné nákupy. Rozpočet Plzně zůstane podobný, říká Šádek

Fotbalová Viktoria Plzeň s příchodem rakousko-švýcarských majitelů nehodlá nijak zásadně měnit stávající výši rozpočtu. Ambice šestinásobných českých ligových mistrů zůstávají ale stejné, na domácí scéně bojovat o nejvyšší příčky a pravidelně hrát základní skupinu evropských pohárů.

Západočeský klub na tiskové konferenci uvedl, že se chce zároveň také zaměřit na mládež a v A-mužstvu dávat více prostoru mladších hráčům.

"Rozpočet jsme tvořili už víceméně společně s kolegy. Nedojde k žádným markantním změnám ve smyslu úprav směrem nahoru nebo dolů. Rozpočet by měl být hlavně vyrovnaný a v nejbližších měsících bychom se měli bavit o tom, jak bude klub fungovat dál. Že by docházelo k nějakým razantním výprodejům či naopak nesmyslným nákupům, to určitě ne," řekl předseda představenstva Adolf Šádek, který vlastnil klub přes dva roky, než na konci června převzala většinu rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH.

"V čase budeme optimalizovat a hledat řešení, jak fungovat zdravě a být soběstační. Vždy to bylo tak, že jsme museli hrát poháry, museli prodat hráče, že jsme furt něco museli. Teď nechceme muset. Chceme mít zdravý klub na to, abychom mohli fungovat bez větších rizik," doplnil Šádek.

Spolu s ním budou v představenstvu Martin Dellenbach a Raphael Landthaler, v dozorčí radě pak Martin Bruckner, Christian Fuchs a Jaromír Hamouz. Noví zahraniční majitelé mají zkušenosti z působení v rakouských a švýcarských klubech.

Šádek hledal nového akcionáře delší dobu a vybíral z více nabídek. "Nejdůležitější roli pro to, proč jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl, byla ta vize, koncepce, způsob, jak kolegové chtějí fotbal dělat. Může se něco stát a pro mě bylo strašně důležité, že z mého pohledu jsou noví akcionáři garantem, že klub bude zdravě fungovat dál. Pro mě nebylo otázkou to, kolik kdo zaplatí, ale jakým způsobem se chce o klub dál starat. Můžu klidně spát, vím, že klub je v dobrých rukou. Že se nebude spekulovat o jeho existenci," řekl Šádek.

Příchod nových většinových vlastníků nic nezměnil na klubových ambicích. "Cíle jsou stejné, nemůžeme si v tomhle složení dávat nižší. Vždy se budeme snažit hrát o nejvyšší příčky a vždy budeme usilovat o účinkování v evropských pohárech," prohlásil Šádek.

Dellenbach zároveň působí v rakouských klubech Hartbergu v první a Lafnitzu v druhé lize. Plzeň s nimi bude především na mládežnické úrovni spolupracovat. "Pro nás je důležitý rozvoj hráčů. Viktoria Plzeň je špičkou naší pyramidy. Chceme být stanicí pro všechny talenty z regionu, Rakouska i ostatních zemí," řekl Dellenbach. "V budoucnu budeme více cílit na to, aby dostávali prostor i mladší hráči. Ale rozhodně to neznamená, že v Plzni končí starší a zkušenější hráči," doplnil Šádek.