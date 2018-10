před 33 minutami

Petr Čech se po zranění zadního stehenního svalu vrátí do branky Arsenalu v dnešním utkání 4. kola Ligového poháru proti fotbalistům Blackpoolu. Před zápasem proti soupeři z třetí anglické ligy to novinářům řekl trenér Unai Emery. Šestatřicetiletý Čech se zranil 29. září při odkopu na konci prvního poločasu vítězného ligového zápasu proti Watfordu (2:0). Utkání bývalý český reprezentant nedochytal a musel přepustit místo v brance Berndu Lenovi. Letní posila z Leverkusenu si tak odbyla debut v Premier League, v níž do té doby nastupoval Čech. Leno byl naopak jedničkou pro poháry, v nichž se nyní objeví Čech. Plzeňský rodák už byl v nominaci na nedělní ligový duel s Crystal Palace.

autor: ČTK | před 33 minutami