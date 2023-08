Budou hrát ukrajinští fotbalisté kvalifikaci v Edenu? Jednáme o tom, říká Tvrdík

Pražský Eden by mohl hostit říjnový domácí zápas ukrajinských fotbalistů v evropské kvalifikaci proti Severní Makedonii. Slavia, která na stadionu působí, nabídla, že uhradí náklady na pobyt týmu. Předseda představenstva červenobílých Jaroslav Tvrdík na dnešní snídani s novináři uvedl, že ukrajinská strana vybírá z několika možností a že jasno by mělo být v nejbližších dnech.

Ukrajinci musejí kvůli ruskému útoku na své území hrát domácí zápasy v azylu v jiných zemích. Svěřenci trenéra Serhije Rebrova přivítají Severní Makedonii v sobotu 14. října od 15:00, o tři dny později se pak představí na Maltě. Ukrajinci by se v dějišti domácího utkání chtěli připravovat od pondělního srazu mužstva.

"Oslovil nás ukrajinský reprezentační celek se žádostí o možnost sehrát svůj říjnový kvalifikační zápas v Edenu. Víme, že nejsme jediní, víme, že oslovili více zájemců, například Slovan Bratislava. My jsme jim představili Eden a možnosti. Součástí jejich poptávky je možnost týden tady trénovat, i to jsme jim schopni v reprezentační pauze nabídnout. Je to na jejich rozhodnutí, myslím, že padne v nejbližší době, v nejbližších dnech," řekl Tvrdík.

"Co já považuji za zásadní, je to, že součástí naší nabídky je bezplatný pobyt v Edenu. Poskytneme jim veškerý servis a služby v Edenu, to znamená, komplexně zajistíme jejich zápas. Nájemné pro českou reprezentaci tady v Edenu se standardně pohybuje kolem dvou až dvou a půl milionu korun. I touto formou chceme přispět, abychom Ukrajině pomohli," doplnil šéf Slavie.

Pražané podpoří Ukrajinu i při nadcházejícím úvodním zápase 3. předkola Evropské ligy proti Dnipru příští čtvrtek v Edenu. "Společně s Dniprem se zaměříme na konkrétní pomoc zdravotnímu zařízení v Dněpropetrovsku. Takže jeden z našich charitativních projektů bude mířit na pomoc zdravotnickému zařízení ve válkou postižené Ukrajině," řekl Tvrdík.