Berbr si ho měl vodit jako loutku. Nyní Chovanec promluvil: Zklamal jsem se v lidech

S Romanem Rogozem se dlouhá léta přátelil, od někdejšího místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra měl zase coby předseda komise rozhodčích dostávat instrukce k rozhodčím v profesionálním fotbale. Poté, co se na veřejnost dostaly části policejních odposlechů v kauze údajné fotbalové korupce, Jozef Chovanec tvrdí: "Do všeho jdu s důvěrou. Zklamal jsem se."

Býval vynikajícím obráncem, se Spartou získal osm mistrovských titulů, další dva přidal v Nizozemsku. Po odchodu z trávníku rozjel úspěšnou trenérskou kariéru. Na konci června 2018 však Jozef Chovanec udělal chybu, když kývnul na nabídku stát se předsedou komise rozhodčích.

Měsíc co měsíc sice fakturoval fotbalové asociaci částky blížící se 150 000 korun, podle policejního vyšetřování ovšem za cenu toho, že se stal lokajem ve službách někdejšího místopředsedy FAČR Romana Berbra.

Jak uvádí server Seznam zprávy, který měl možnost nahlédnout do části vyšetřovacího spisu, "Berbr psal Chovancovi, co kde má říkat, kdo budou členové jeho komise, kdo pomocní odborníci komise, s kým se má stýkat, či mu psal scénáře, jak má jednat. Zároveň mu předával pokyny, že nesmí nikde sdělit, že se stýká s Romanem Berbrem".

Jednou z ukázek Berbrova vlivu byl nucený odchod Romana Hrubeše z komise rozhodčích, protože expert na VAR byl mocnému funkcionáři nepohodlný. "Josef, kdyz uz si ten Hrubes a Prihoda vcera udelali ze vsech prdel, tak mam napad. Co kolo, to pruser s videorozhodcima. Dej me v po navrh na odvolani Hrubese, stejne ho ma pripravene Filipek a ja ho v ut na VV odvolam. Riznete do toho, stejne tvuj nikdy nebude," cituje Seznam zprávy policejní spis.

A Chovancova odpověď? "Ahoj to je dobrý nápad."

Další výraznou osobností celé kauzy je Roman Rogoz, bývalý sportovní ředitel Vyšehradu, který měl podle policie mimo jiné ovlivňovat rozhodčí, aby pískali ve prospěch pražského klubu. Právě na jeho podnět Chovanec z titulu funkce předsedy komise rozhodčích údajně změnil delegaci sudích minimálně na jeden ze zápasů Vyšehradu.

Bývalý stoper a později kouč Sparty skončil na Strahově po dvou letech, nedlouho po Berbrově zadržení kvůli podezření z korupce a zpronevěry.

"Z těch věcí mi určitě není dobře po těle. Svůj konec jsem si představoval trošku jinak. Spousta věcí by se dala změnit, ale po bitvě je každý generál. Co jsem měl udělat jinak? Důvěru, kterou jsem vkládal do práce, celý svůj elán, bych víc kontroloval," řekl jednašedesátiletý Chovanec v podcastu Tomáše Řepky Red Card.

"Pro mě je to teď strašně složitá situace, protože fotbal mám velmi rád. Dá se říct, že prostředí, které mě obklopovalo, bylo velkým zklamáním. Když jsem do toho šel, očekávání byla různá. Nová funkce, nový systém, nový způsob života, potkávání nových lidí. Vždycky, když něco dělám, jdu do toho s maximální důvěrou v okolí. Tohle pro mě bylo zklamání," dodal.