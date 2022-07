Bayern baží po velkém jménu: vysněný Kane je zatím drahý, Ronalda v Mnichově nechtějí

Osm titulů, triumf v Lize mistrů. Takřka strojově automatické plnění brilantních gólových statistik: v minulé sezoně 50 branek ze 46 zápasů, celkově 344/374. Robert Lewandowski po osmi letech opouští Bayern Mnichov, alespoň zčásti by ho měl zastoupit senegalský útočník Sadio Mané. V Bavorsku se ale spekuluje o ještě větším esu: Harry Kaneovi.

Z pohledu Bayernu Mnichov je to sice mimořádně bolestivý, ale logický krok. Lewandowskému bude v srpnu už 34 let, což je věk, kdy už řada fotbalistů končí s profesionální kariérou.

Přesto za polského útočníka pošle Barcelona do Bavorska 50 milionů eur, což je v korunách téměř miliarda a čtvrt. Bayern si obratem zajistil náhradu v podobě Sadia Maného, třicetiletého útočníka z Liverpoolu, a ještě mu 18 milionů eur zbylo.

Senegalský útočník už má za sebou i oficiální představení v Allianz Aréně. Když v sobotu procházel tunelem a vstupoval na trávník, několik tisíc mnichovských fanoušků spustilo bouřlivý potlesk, naopak příznivci Liverpoolu se s tou představou nedokázali srovnat. "Surrealistický pohled," komentovali Maného video v dresu Bayernu na sociálních sítích.

Mané je ovšem typologicky trochu odlišný od polského střelce. Přestože je také mimořádně produktivní, není to ten střední útočník, stroj na góly a to kladivo do vápna, na které jsou Němci od Lewandowského zvyklí. Možná právě proto se už v Bavorsku spekuluje o ještě výbušnějším jménu: Harry Kaneovi. O interesu Bayernu o osmadvacetiletého útočníka Tottenhamu minulé pondělí informoval časopis Kicker.

Informace o tom, že je Kane potenciálním hitem číslo jedna, potvrdil o víkendu i šéf německého velkoklubu Oliver Kahn. Jedním dechem však dodal, že útočník má smlouvu s Tottenhamem. "Jasně, Harry je absolutně špičkový útočník, ale to je všechno sen budoucnosti," prohlásil.

Jenže ta budoucnost může trvat pouhý rok. Příští léto už Kaneovi bude zbývat do konce smlouvy jen dvanáct měsíců a jeho cena půjde výrazně dolů. Tottenham už za něj nebude moci požadovat jen málo uvěřitelných 150 milionů liber, které loni odradily Manchester City. Bayern to moc dobře ví a už deklaroval, že by byl připraven napřesrok Kanea vykoupit.

Následující sezonu by tak mohli v Bavorsku "překlenout" jiným, podobně sportovně i marketingově zajímavým jménem. Cristiano Ronaldo, který si vynucuje odchod z Manchesteru United, jím ale nebude.

"Miluji Cristiana Ronalda," řekl Kahn v rozhovoru pro Bild. "Je to fantastický hráč, ale každý klub má svou filozofii a nejsem si jistý, jestli by to byl správný signál pro Bayern a Bundesligu, kdybychom ho teď podepsali," dodal.