Bavorskem otřásla "brutální rána". Odčiníme to jen titulem, slibuje Müller

Fotbalisté Bayernu Mnichov se vzpamatovávají z šokujícího vyřazení už ve 2. kole Německého poháru od Saarbrückenu.

Zkušený útočník Thomas Müller označil vypadnutí s až 15. týmem třetí ligy za brutální ránu a připustil, že odčinit ho může bavorský gigant jen tím, že získá titul a dojde daleko v Lize mistrů. Domácí po senzačním postupu ani pořádně nevěděli, jak mají slavit.

Bayern na stadionu outsidera po Müllerově brance rychle vedl, ale Saarbrücken v závěru prvního poločasu vyrovnal a v šesté minutě nastavení v době vrcholícího náporu hostů dokonal obrovské překvapení. "Takhle se Bayern nesmí prezentovat. Důvodů můžeme najít hodně, v mnoha situacích jsme mohli být lepší. Nebyli jsme dost chytří, druhý gól inkasujeme v závěru nastavení. Předtím jsme měli několik šancí a naprostou převahu," prohlásil Müller.

"Jeden z velkých cílů této sezony je pryč. Je to pro nás brutální rána. Upřímně, můžeme to odčinit jen tím, že získáme jinou trofej. Že vyhrajeme bundesligu a že dojdeme daleko v Lize mistrů," doplnil čtyřiatřicetiletý útočník.

Také trenér Bayernu Thomas Tuchel byl v šoku, že jeho svěřenci nečekaně brzy vypadli z boje o jednu z trofejí. "Chtěli jsme dojít až do (finále do) Berlína. Šli jsme do vedení, ale pak jsme nehráli dobře. Po přestávce jsme se dostali do hry a vytvořili si dostatek šancí i pološancí, abychom rozhodli," uvedl Tuchel na tiskové konferenci.

"Z poslední akce jsme pak dostali ránu. Je to strašně hořká pilulka, kterou musíme spolknout. Odpovědný za tým jsem samozřejmě já. Musíme se zvednout a podat v Dortmundu úplně jiný výkon," doplnil trenér, jehož svěřence v sobotu čeká bundesligový šlágr na stadionu Dortmundu.

Domácí připustili, že s postupem absolutně nepočítali. "Momentálně mám totální zmatek v hlavě. Ani nevím, jak se radovat, protože tohle nikdo nečekal. Samozřejmě doufáte, že to bude strhující zápas, ale také víte, že můžete pořádně narazit. Proto je trochu šílené vidět na výsledkové tabuli, že je to 2:1 pro nás," uvedl obránce Manuel Zeitz.

"Je to prostě bláznivé. Muselo se to stát v normálním hracím čase, protože 120 minut bychom asi nevydrželi. Dnes jsme museli hodně běhat a trpět. To, jak si tým vedl a dostal ze sebe poslední zbytky sil, je prostě nepochopitelné. Byl to výkon poháněný silou vůle a jsem na tým neuvěřitelně hrdý," doplnil trenér Rüdiger Ziehl.