Barák a Jankto v ohrožení. Do Udinese se má vrátit Andrea Stramaccioni, který vyhořel ve Spartě

před 3 hodinami

Je to překvapivá informace. Italský kouč Andrea Stramaccioni, bývalý kouč Sparty, má nakročeno k návratu do italského Udinese.

Udine - Má před sebou těžký úkol. Trenér Massimo Oddo má dnes večer vyhrát v Neapoli, jinak v Udinese, jehož dres oblékají čeští mladíci Jakub Jankto a Antonín barák, končí.

A na uvolněné místo už je podle italského tisku připraven naskočit Andrea Stramaccioni, který byl v březnu propuštěn z lavičky pražské Sparty.

Pro dvaačtyřicetiletého Itala by to by pikantní návrat. V roce 2014 už v Udinese působil, ale tým nedokázal dovést na lepší než na 16. místo. Fiaskem následně skončilo jeho angažmá v Panathinaikosu Atény.

Svou pověst si nevylepšil ani v pražské Spartě, kde se stal jedním z nejméně úspěšných koučů v jejím historii s bodovou úspěšností 55 procent. Na Letnou si přivedl jedenáct drahých posil včetně přešlapů jako jsou Biabiany, Janko, Mandjeck, nebo Kaya, přesto s týmem nedokázal přejít třetí předkolo Evropské ligy ani osmifinále domácího poháru.

V lize pak Sparta pod jeho vedením doklopýtala na páté místo, než ji po remíze s Brnem v 19. kole převzal kouč Pavel Hapal.

Stramaccioni se nyní má stát třetím trenérem v jedné sezoně po Luigim Delnerim a Oddovi. Přestože před čtyřmi lety neodcházel z Udine v dobrém, v jeho prospěch hraje fakt, že je oblíbencem syna šéfa klubu Gina Pozza. Stramaccioniho úkolem má být konsolidace a záchrana mužstva v letošní sezóně a příprava nového, konkurenceschopného týmu do dalších let. S informací přišel reportér italské odnože televize Sky Gianluca Di Marzio,

Jestli se tak skutečně stane, mají se Jakub Jankto a Antonín Barák na co těšit. Obvyklou Stramaccioniho strategií je to, že při svém příchodu do klubu přivede celou řadu posil, kterým pak dává prostor na hřišti.