Arsenal porazil Bournemouth 2:1 a natáhl neporazitelnost už na 17 zápasů

před 45 minutami

Fotbalisté Arsenalu po sérii tří remíz v anglické lize porazili Bournemouth na jeho hřišti 2:1. Vítěznou branku vstřelil gabonský útočník Aubameyang. "Kanonýři" naposledy prohráli v srpnu s Chelsea (2:3). Od té doby protáhli svou šňůru na sedmnáct utkání bez porážky ve všech soutěžích. Naopak Bournemouth prohrál potřetí v řadě.

Hosté vedli po půl hodině hry zásluhou domácího obránce Lermy, který si srazil centr do vlastní branky. Bournemouth ale do poločasu vyrovnal díky trefě Kinga, pro něhož to byla pátá branka v deseti zápasech v Premier League.

Po změně stran se prosadil nejlepší střelec Arsenalu Aubameyang, který stál na konci bleskurychlé akce. Na svůj střelecký účet si připsal už osmou branku a spolu s argentinským útočníkem Agüerem z Manchesteru City se dělí o pozici nejlepšího kanonýra soutěže.

Brankář Petr Čech zůstal pouze mezi náhradníky, v anglické lize dostává přednost německý gólman Bernd Leno a na bývalého reprezentanta zbývají pohárové duely. Naposledy vychytal Čech čisté konto v Evropské lize proti Sportingu Lisabon.

Arsenal si díky výhře upevnil pozici v první pětce, na vedoucí City ale ztrácí osm bodů. Bournemouth je i přes dnešní prohru v klidném středu tabulky.

Anglická fotbalová liga - 13. kolo:

Bournemouth - Arsenal 1:2 (45.+1 King - 30. vlastní Lerma, 67. Aubameyang),