Anglie nudí a má štěstí, přesto se ozývá: Španělsko z nás bude k smrti vyděšené

Anglie svými výkony na Euru v Německu navzdory postupu do finále moc nepřesvědčila. Bývalý anglický fotbalista a trenér Harry Redknapp si je i tak jistý jejím celkovým triumfem, prvním v historii evropských šampionátů.

Účastníci nedělního finále v Berlíně dospěli k rozhodujícímu klání zcela odlišně.

Španělsko vyhrálo všech šest zápasů a dosáhlo na drtivé skóre 13:3. Úpravou kontroverzního herního stylu tiki-taka si zároveň získalo nezaujaté fanoušky.

To Anglie do finále spíš doklopýtala. Se skóre 7:4 třikrát zvítězila a třikrát remizovala. Málem vypadla už v osmifinále proti Slovákům.

Navíc měla poměrně příznivý los. Na tým z elitní desítky světového žebříčku FIFA narazila až v semifinále, kde čelila sedmým Nizozemcům. Sama drží pátou příčku.

Jinak vyzvala také Srbsko, Dánsko, Slovinsko a Švýcarsko.

I se započítáním Španělska tak soupeřům Albionu na letošním Euru v průměru náleží 27. místo. Od roku 1992, kdy žebříček vznikl, to Angličané měli na velkých turnajích lehčí jen dvakrát, alespoň podle této optiky.

Vůbec nejpříznivější pro ně bylo MS 2006, kde jejich soupeři stáli v průměru na 36. pozici.

Je pozoruhodné, že i s vlídným letošním losem se svěřenci Garetha Southgatea nejednou dostali do úzkých. "Měli štěstí," prohlásil Oliver Kay z online deníku The Athletic. "Hráli dobře půl hodiny proti Srbsku a 45 minut proti Švýcarsku a Nizozemsku. To nezní jako recept na postup do finále, ale nejsou prvním týmem, který se tam dostal s odřenými zády," dodal s tím, že na jiných akcích měl Albion pro změnu smůlu.

Nevýrazné výkony Ostrovanů byly tématem i mezi fanoušky.

"Anglie hraje hrozný fotbal," řekl stanici BBC v průběhu vyřazovacích bojů příznivec Německa Sascha. "Mají rozhodně na víc a nevím, co na tom trávníku vyvádějí. Štěstí pro ně, že mají Judea Bellinghama. Je tam samozřejmě i Harry Kane, ale Bellingham vyčnívá víc. Bez něj by nedošli ani do čtvrtfinále," připomněl osmifinálovou bitvu se Slováky, kterou právě Bellingham vyrovnal v nastaveném čase.

"Na to, jakou kvalitou Anglie disponuje, je docela nudná," přidal fanoušek Francie David. "Mají výběr v hodnotě milionů eur, ale vypadá to, že na hřišti jsou úplně bez nápadu, bez kreativity. Nudí mě, je v jejich silách toho předvést mnohem víc."

Po skupinové fázi označila Angličany za nejnudnější reprezentaci i většina novinářů The Athletic.

Do finále ale Kane a spol. prošli. A Harry Redknapp, bývalý trenér West Hamu či Tottenhamu, má za to, že kodrcavou jízdu zakončí titulem.

"Plně očekávám, že Anglie vrátí fotbal domů," odkázal ve sloupku pro deník The Sun na oblíbený popěvek "it's coming home". "Španělsko z nás bude k smrti vyděšené."

Proč si je výhrou natolik jistý? "Není to tím, že by byla napsána ve hvězdách, ani vlídným losem, ani tím, že při nás na Euru vícekrát stálo štěstí. Tohle všechno určitě pomohlo, ale má jistota pramení z toho, že když se podívám na oba týmy, pomyslím si, že jsme, co se týče jednotlivých hráčů, silnější než Španělsko."

Podle webu Transfermarkt stojí španělský výběr necelou miliardu eur, zatímco ten anglický přes jedna a půl miliardy.

Mezi Španěly má alespoň stomilionovou hodnotu v eurech jen záložník Rodri, v Albionu je to hned pět fotbalistů v čele s Bellinghamem.

Experti zpravidla favorizují zatím bezchybné Španěly, ale třeba Jack Pitt-Brooke z The Athletic po tom všem, co na Euru viděl, věří Southgateově družině.

"Španělsko je lepším týmem, ale zkrátka cítím, že Anglie má teď zlověstnou auru, schopnost vyhrávat z jakékoliv pozice. Zvítězí po prodloužení," tipl si.