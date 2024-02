Fantastické tažení Menšíka pokračuje. Ve třech setech udolal Monfilse a je ve finále

Osmnáctiletý tenista Jakub Menšík si zahraje na turnaji v Dauhá senzačně o první titul. Prostějovský rodák porazil v semifinále 6:4, 1:6, 6:3 o devatenáct let staršího Francouze Gaëla Monfilse a v sobotním finále se střetne s druhým nasazeným Karenem Chačanovem z Ruska.

"Je to úžasné. Doufám, že to není mé poslední finále. Zatím zažívám neuvěřitelný týden," řekl Menšík v rozhovoru na kurtu. "Gaël hrál neskutečně. Vím, že je to proti němu těžké, zvlášť s tím jeho dobrým pohybem. Pro každý bod jsem musel předvést svůj nejlepší úder," dodal český tenista, jenž se stal nejmladším finalistou v třicetileté historii turnaje.

Menšík se dostal do finále už při svém třetím startu mezi elitou a prvním mimo grandslamy. Dosavadní dvě účasti v hlavních soutěžích nasbíral velký český talent loni na US Open a letos na Australian Open.

"Musím říct, že jsem dnes předvedl jeden z nejlepších výkonů v životě. Jsem strašně rád, že jsem se na tuhle úroveň dostal v semifinále, snad budu zítra hrát také tak. Být v prvním ATP finále je úžasný pocit, nemám slov," řekl Menšík před sobotním utkáním se světovou sedmnáctkou Chačanovem, vítězem pěti turnajů.

V 18 letech a pěti měsících je aktuálně 116. hráč světa Menšík nejmladším finalistou na okruhu od hvězdného Španěla Carlose Alcaraze v roce 2021 v Umagu. Už po čtvrtfinále měl mladý Čech jistotu, že se poprvé posune do elitní stovky žebříčku.

Do hlavní soutěže turnaje s dotací 1,5 milionu dolarů se Menšík dostal díky výjimce pro hráče mladší 20 let. V katarské metropoli český daviscupový reprezentant postupně porazil pátého nasazeného Alejandra Davidoviche ze Španělska, po tříapůlhodinové bitvě bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho z Británie, pátého hráče žebříčku Andreje Rubljova z Ruska a dnes i čtyřnásobného finalistu turnaje Monfilse.

První set Menšík získal díky brejku v pátém gemu. Na začátku druhé sady sice vyhrál téměř exhibiční výměnu, v níž doběhl kraťas a dva loby, přičemž jeden vrátil úderem mezi nohama, ale sadu hladce získala bývalá světová šestka Monfils.

Ve třetím setu Menšík ztratil rychle získaný brejk na 2:0, když ale sedmatřicetiletému Francouzi odskočil na 5:3, vedení už nepustil a prudkým servisem proměnil po necelých dvou hodinách druhý mečbol.

U sítě se pak Menšík se soupeřem objal a delší dobu si s ním povídal. "Říkal jsem mu, že když jsem byl malý, koukal jsem na něj hodně v televizi. Je to jeden z největších showmanů na kurtu. Je to skvělý kluk, snad si ještě proti sobě zahrajeme. Ty výměny s ním byly zábava," řekl senzační český finalista.

Šwiatekovou šokovala kvalifikantka

Světová jednička Polka Iga Šwiateková podlehla v semifinále turnaje v Dubaji 40. hráčce světového žebříčku Rusce Anně Kalinské dvakrát 4:6. Kalinskou, která postoupila do soutěže kategorie WTA 1000 z kvalifikace, čeká první finále v kariéře. Její soupeřkou bude v sobotu Italka Jasmine Paoliniová.

O titul ve čtyřhře si zahraje Kateřina Siniaková, jež postoupila do prvního finále se Storm Hunterovou po loňském rozchodu s Barborou Krejčíkovou.

Siniaková s Australankou Hunterovou porazily v semifinále 6:4, 6:4 sehraný kanadsko-novozélandský pár Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. Siniaková je ve 40. deblovém finále kariéry a prvním od loňského září, kdy po boku Krejčíkové získala v San Diegu svůj 23. titul. S Hunterovou už v roce 2022 vyhrála turnaj v Berlíně.

Šwiateková utrpěla druhou porážku v sezoně a za posledních 26 zápasů. Nečekanou přemožitelku našla i na Australian Open, kde ji ve třetím kole vyřadila Linda Nosková. Pak vyhrála turnaj v Dauhá a nyní usilovala o další finálovou účast v Dubaji. Loni tu prohrála ve finále s Barborou Krejčíkovou.

V semifinále však nestačila na Kalinskou, která byla ve čtvrtfinále Australian Open, ale minulý týden v Dauhá vypadla hned v prvním kole s Karolínou Plíškovou. V Dubaji vyhrála už sedm zápasů.

Na turnaji WTA 1000 prošla z kvalifikace do finále jako druhá hráčka v historii po Francouzce Caroline Garciaovou, které se to povedlo předloni v Cincinnati, kde v souboji o titul porazila Petru Kvitovou.

Pětadvacetiletá Ruska má zatím na kontě tři deblové triumfy. Díky postupu do finále si v žebříčku polepší minimálně na 24. místo a bude na svém novém maximu.

Paoliniová porazila v semifinálovém souboji dvou nenasazených hráček 6:2, 7:6 Rumunku Soranu Cirsteaovou a zahraje si největší finále kariéry. Osmadvacetiletá Italka postoupila do pátého finále na profesionálním okruhu, ale dosud nejcennějšího.

Proti Cirsteaové, jež ve čtvrtek vyřadila Markétu Vondroušovou, ačkoli prohrávala 2:6, 1:5, odvrátila v druhé sadě šest setbolů. "Na konci jsem vám předvedla trochu dramatu," řekla divákům Paoliniová po zápase.

Díky dnešnímu vítězství se aktuálně nejlepší italská tenistka posune poprvé do elitní dvacítky žebříčku. Svůj dosud jediný titul získala v roce 2021 v Portoroži.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,493.465 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Menšík (ČR) - Monfils (Fr.) 6:4, 1:6, 6:3, Chačanov (2-Rus.) - Popyrin (Austr.) 7:6 (14:12), 6:2.

Čtyřhra - semifinále: J. Murray, Venus (1-Brit./N. Zél.) - Pavlásek, Behar (ČR/Urug.) 6:4, 7:6 (7:5).

Tenisový turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 3,211.715 dolarů):

Dvouhra - semifinále: Kalinská (Rus.) - Šwiateková (1-Pol.) 6:4, 6:4, Paoliniová (It.) - Cirsteaová (Rum.) 6:2, 7:6 (8:6).

Čtyřhra - semifinále: Hunterová, Siniaková (4-Austr./ČR) - Dabrowská, Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) 6:4, 6:4.