Vítejte v Menšíkově show. Svět po mimořádném thrilleru opěvuje českou senzaci

Jakub Menšík si v katarském Dauhá podmanil publikum, přehrál dva velké hráče a ve světě tenisu definitivně získal nálepku budoucí superstar. Český tenista nadchl zejména působivým způsobem, jakým si v osmnácti letech poradil s vypjatými momenty mimořádného maratonu proti Andymu Murraymu, trojnásobnému grandslamovému vítězi.

Když byly Jakubu Menšíkovi tři roky, měl už Andy Murray na kontě osm turnajových titulů. Český talent jen o pár let později britskou legendu s dětským obdivem v očích sledoval v televizi při jeho triumfu na US Open a dvakrát na Wimbledonu.

Teď se poprvé střetli a tenisové planetě nabídli nezapomenutelné představení.

"Tahle hra už není pro mě," hulákal vítěz dvou olympiád ze zoufalství po jednom z bláznivých momentů středečního osmifinále v katarském Dauhá. Bitva s Menšíkem, o osmnáct let mladším tenistou, trvala 3 hodiny a 32 minut.

Šlo o nejdelší zápas v historii turnaje.

Hrály se tři tiebreaky, dva z nich urval český hráč. V závěru se dokázal vyrovnat i s fenomenálním nástupem Murrayho, který bezmála dokonalou hrou smazal ztrátu 2:5 skrývající hned dva brejky.

Momentum v tu chvíli hovořilo jasně pro zkušeného Brita.

Menšík měl být psychicky zdecimován a ztracen, místo toho však ukázal až netušenou mentální sílu. Vyhrál, i když v součtu získal o dva míče méně než slavn sok.

"Zázračné dítě," zazářil na sociální sítích Tennis TV výmluvný popis. "Tenhle klučina je výjimečný," zněl komentář jedné z nejkrásnějších výměn.

"Vítejte v Menšíkově show," přidala se ATP Tour, která v posledních dnech českého mladíka výrazně promuje jako takzvanou Next Gen hvězdu. Po právu. Rodák z Prostějova si hned při premiéře zahraje první čtvrtfinále kariéry a jeho rapidní vzestup je v plném proudu.

The kid is special!



Jakub Mensik with a sublime get on break point vs Murray 🌟#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/uF15oy2Iwy — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2024

Zaujal i světovou pětku a v Dauhá nasazenou jedničku. Andrej Rubljov bude dalším špičkovým hráčem, který si vyzkouší souboj s nově nastupující hrozbou.

"Dnes jsem ho viděl úplně poprvé a můžu říct, že ten chlap je velmi talentovaný," prohlásil Rus.

"Na svůj věk už je opravdu veliký a servíruje hodně tvrdě. Co jsem viděl ze zápasu proti Andymu, podání je jeho největší zbraň. Má silné údery a snaží se hrát agresivně. Musím se na to připravit," dodal Rubljov, vítěz turnaje v Dauhá z roku 2020.

Murray stihl k Menšíkovi ztratit pár lichotivých vět ještě před duelem. A také se přiznal, že českého hráče při předchozí výhře na 24. hráčem světa Alejandrem Davidovichem Fokinou viděl prvně.

"Očividně je velmi slibným tenistou s obrovským servisem. Na tak vysokého kluka se dobře hýbe. Je tu nový, takže každý zápas pro něj bude velkou zkušeností," podotkl.

Menšík v současnosti figuruje na 116. místě žebříčku ATP, ve virtuálním pořadí už se ale posunul těsně za stovku.

Zatím platí: kdykoli se objeví mezi dospělou elitou, je více než konkurenceschopný. Při grandslamové premiéře na loňském US Open prošel z kvalifikace senzačně až do třetího kola. Letos na Australian Open do druhého.

A tento týden hned při prvních dvou zápasech na ATP Tour získal své první skalpy hráčů z první padesátky. Po Davidovichovi a Murraym ho teď ale čeká ještě mnohem náročnější překážka.

S hráčem Top 10 se utká potřetí v kariéře. V New Yorku ve třetím kole sebral domácímu Tayloru Fritzovi pouhé tři hry, v Melbourne už byl smělejší a pět setů trápil Poláka Huberta Hurkacze.

🤸 Stretch volley

💫 Lob winner



Welcome to the Jakub Mensik show! 🎟️@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/ajUrHuy6bO — ATP Tour (@atptour) February 21, 2024

"Fritz mě vypráskal z kurtu, o čtyři měsíce později jsem ale hrál proti hráči stejné úrovně a bylo to na pět setů. Prostě vidím to zlepšení a to mi dává sebevědomí do budoucna. Věřím, že můžu hrát s těmito velkými kluky a že můžu ty velké kluky porazit," vyprávěl Menšík před turnajem.

Ve čtvrtek proti desetinásobnému grandslamovému čtvrtfinalistovi Rubljovovi ale bude mít nohách středeční nekonečně náročný zápas. Utkání nabídne deník Aktuálně.cz v on-line reportáži.