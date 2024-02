Hložek letos v bundeslize sbírá jen minuty. Něco takového jsem jinde nezažil, říká

Zatímco po svém předloňském přestupu ze Sparty útočník Adam Hložek odehrál 44 zápasů, z toho 29 v bundeslize, v tomto ročníku zatím tolik prostoru nedostává. Alespoň v domácí soutěži ne. "Psychicky není jednoduché se s tím srovnat," říká v podcastu který připravuje projekt Bez frází ve spolupráci s Aktuálně.cz.

V letošní sezoně Hložek naskočil do osmnácti bundesligových zápasů, ovšem pouze dvakrát v základní sestavě. Jako střídající hráč většinou sbírá minuty po jednotkách, v německé lize jich zatím posčítal jen 239.

"S něčím podobným jsem se setkal poprvé. Že jsme vypadl ze sestavy není na psychiku úplně jednoduché. Máme ale kvalitní mančaft, výborné hráče, ale v Bundeslize není moje herní vytížení takové, jaké bych očekával. Musím být trpělivý," říká jednadvacetiletý útočník.

Jeho pozici je složitější i z toho pohledu, že Leverkusen šlape. S osmibodovým náskokem kraluje tabulce a má namířeno k prvnímu titulu v historii klubu. "Nejhorší je začít o sobě pochybovat, že na to nemáš. A hledat jiné varianty, třeba návrat do Česka. Snažím se alespoň tréninku dávat všechno, co je v mých silách. Když dostanu příležitost, tak podat ten nejlepší výkon. A když herní vytížení nepřichází, jde o to si víc přidat a snažit se trenéra přesvědčit," popisuje.

Šanci ukázat se kouči Xabi Alonsovi má v Evropské lize či v domácím poháru, kde dostává o poznání větší prostor. A i ve zmíněných soutěžích se Bayeru daří - v základní skupině EL vyhrál všech šest zápasů, Hložek k tomu přispěl dvěma góly a jednou asistencí.

Právě k evropskému poháru se váže jeden z jeho vysněných úspěchů pro letošní léto. Kromě výrazného výsledku s českou reprezentací na Euru by si rád zahrál ve finále, které bude hostit španělské Bilbao. "Ideální by bylo nastoupit proti Spartě. Porazit ji a získat tak treble," říká s úsměvem.

S novým trenérem reprezentace Ivanem Haškem si už bývalý útočník Letenských volal, šedesátiletý kouč mu během úvodního rozhovoru představil i další členy realizačního týmu. A už teď se Hložek těší, že si v případě nominace znovu zahraje na evropském šampionátu, láká ho především vidina duelu proti Portugalsku a hvězdnému Cristiano Ronaldovi.

"Je to můj nejoblíbenější hráč. Zažil jsem dvě utkání s Portugalci a obě jsme prohráli, tak věřím, že tentokrát budeme úspěšnější."

Kromě tréninků, přípravy na zápasy a samotných duelů svůj čas v Leverkusenu tráví studiem němčiny, spolu s brankářem Matějem Kovářem navštěvují lekce každý den před tréninkem. Spolu s Patrikem Schickem si zase občas zajdou na večeři a když má volno, buď vyrazí na tenis a squash, nebo usedne k play stationu.

Mezi jeho oblíbené hry patří Fortnite, NBA nebo FIFA. "Komunikuju přitom s online s kamarády a je to pro mě takový relax. I když… Třeba zápasy ve FIFě mě dokážou dost vynervovat," přiznává se smíchem.