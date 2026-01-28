Fanoušci Chelsea v ohrožení? Klub varoval před cestou do Neapole

Chelsea vyzvala své fanoušky k mimořádné opatrnosti v Neapoli poté, co dva z nich skončili po incidentu v nemocnici.
Výprava fanoušků londýnské Chelsea zažila v Neapoli nepříjemné chvíle ještě před dnešním večerním zápasem Ligy mistrů. Klub v úterý večer oficiálně vyzval své příznivce, aby ve městě dbali „extrémní opatrnosti“, poté co byli dva fanoušci ošetřeni v nemocnici v souvislosti s blíže nespecifikovaným incidentem.
Chelsea se dnes utká s domácím celkem SSC Neapol v závěrečném kole skupinové fáze Liga mistrů. Zápas má rozhodnout o konečném pořadí ve skupině a očekává se vyprodané hlediště. V pohotovosti je i místní policie.
Podle informací britských médií došlo už včera k incidentu v centru Neapole.
Oba zranění příznivci londýnského klubu byli převezeni do nemocnice, jejich stav by měl být stabilizovaný a bez ohrožení života.
Okolnosti události zůstávají předmětem vyšetřování italské policie. Na sociálních sítích se objevily informace, podle nichž měli být příznivci hostujícího klubu napadeni neapolskými rowdies, údajně šroubovákem.
Chelsea ve svém prohlášení uvedla, že je v úzkém kontaktu s místními úřady i britskou ambasádou a situaci bedlivě sleduje.
„Jsme si vědomi incidentu, při němž byli zraněni dva naši fanoušci. Klub apeluje na všechny cestující příznivce, aby byli maximálně obezřetní, vyhýbali se rizikovým oblastem a dodržovali pokyny místních bezpečnostních složek,“ stojí v oficiální zprávě.
Napětí kolem zápasu není překvapivé. Neapol patří mezi města s velmi vášnivou fotbalovou kulturou a v minulosti se tu událo už několik incidentů spojených s evropskými poháry.
Místní úřady proto před utkáním avizovaly zvýšená bezpečnostní opatření v okolí stadionu i v centru města.
Samotní hráči Chelsea se k události veřejně nevyjadřovali, podle zákulisních informací však tým situaci vnímá a doufá, že se utkání obejde bez dalších problémů.
„Bezpečí fanoušků je důležitější než jakýkoli výsledek na hřišti,“ zdůraznil trenér londýnského klubu Mauricio Pochettino.
Zápas v Neapoli tak bude mít nejen sportovní náboj, ale i zvýšený bezpečnostní dohled.
Klub fanouškům doporučil, aby se po městě pohybovali ve skupinách, vyhýbali se provokacím a v případě potíží okamžitě kontaktovali místní úřady nebo klubové zástupce.
