Ponižování Součka končí, zní z Londýna. Čech prý přesvědčil dalšího mocného odpůrce

Zase to vypadalo, že se dny Tomáše Součka ve fotbalovém West Hamu blíží ke konci. Už třetí manažer neslavné "pomoyesovské" éry dával jasně najevo, že český záložník nepatří mezi jeho vyvolené. Jenže nakonec musel změnit názor i on. Souček aktuálně v očích fanoušků Hammers ještě posílil svou pozici kultovní osobnosti klubu.
Tohle nemůže být náhoda, říkají si příznivci Kladivářů. Portugalský manažer Nuno Espírito Santo i po jejich tlaku konečně zařadil Součka do základní sestavy.
West Ham potom poprvé od listopadu v Premier League vyhrál dva zápasy po sobě a udělal důležitý krok v boji o záchranu.
Dlouholetá česká opora východolondýnského klubu v utkáních na hřišti Tottenhamu a doma se Sunderlandem neslezla ze hřiště. V dosavadním průběhu sezony nemyslitelná věc.
Souček se po odchodu Davida Moyese - muže, který ho v roce 2020 do West Hamu přivedl a postavil na něm celý tým pozdějších šampionů Evropské konferenční ligy - už rok a půl potácí na hraně základní sestavy.
Ideálně bez něj si totiž hru Hammers představovali Španěl Julen Lopetegui, Angličan Graham Potter a v posledních měsících i Espírito Santo. Ani jeden ze slovutných manažerů však s tímto přístupem, který měl stavět na techničtějších a přímočařejších fotbalistech, neuspěl.
Všichni museli dříve či později znovu sáhnout po Součkovi a jeho jiných, speciálních atributech.
Portugalský manažer, jenž po šokujících výsledcích aspiroval na nejrychleji vyhozeného trenéra v historii klubu, ukázal na rodáka z Havlíčkova Brodu až ve stavu nejvyšší nouze.
Za to, jak se Součkem „až ponižujícím způsobem“ zacházel, přitom ještě na začátku ledna schytával tvrdou kritiku fanoušků.
"Je nepochopitelné, že hráč s tak velkým srdcem, jako Tomáš Souček, nehraje v týmu, který v sobě toho srdce jinak nemá ani špetku,“ uvedl server Hammers News.
"Je to na kriminál. Právě v těchto vypjatých zápasech byl Čech v posledních šesti letech rozdílovým hráčem. Vždycky měl na hru pozitivní dopad a může ho velmi znepokojovat to, jak se k němu trenéři v poslední době chovají. Je to další kultovní hrdina, který si zaslouží víc než být uvězněn v tomhle bordelu,“ znělo v hodnocení.
Zkušenostmi z předchozích anglických angažmá ve Wolverhamptonu, Tottenhamu a Nottinghamu ošlehaný Espírito Santo nakonec na Součka přece jen vsadil. Ve středu zálohy spároval vysokého českého bojovníka s portugalským technikem Mateusem Fernandesem. A rázem si všechno sedlo.
Podle ohlasů Souček posledními výkony přesvědčil dalšího svého mocného odpůrce. „Začíná si to sedat,“ prohlásil kouč po sobotní výhře 3:1 nad Sunderlandem. Na mysli měl zejména záložní řadu.
„Hráči si začínají uvědomovat, co od sebe navzájem potřebují. Fernandes a Souček odehráli ve středu pole opravdu povedený duel. Tvrdě pracovali na tom, aby potlačili Sunderland,“ chválil. Nejlepší hráči zápasu podle naběhaných kilometrů? 1. Souček - 11,4 kilometru. 2. Fernandes - 10,7 kilometru.
I následným náznakem Espírito Santo potvrdil, že český reprezentant v jeho očích momentálně převýšil konkurenta Freddieho Pottse.
„Velmi důležité je, že se dostáváme ve větším počtu do pokutového území soupeře. A tam působíme problémy,“ zmínil další silnou Součkovu stránku - časté doplňování ofenzivy obzvlášť při centrovaných míčích.
Z reakcí fanoušků je zřejmé, jak moc jim fotbalista s číslem 28 na dresu v sestavě chyběl.
„Kdykoli se objeví pochybnosti o tom, jak dlouho ještě Tomáš Souček vydrží v týmu, český reprezentant zareaguje. Znovu to dokázal tento měsíc,“ napsaly Hammers News.
„Objevily se zvěsti o jeho odchodu do Turecka. Zase se vyrojili pochybovači. Ale Tomáš Souček nikdy tyhle věci nevnímal. Znovu a znovu, když je odepisovaný, povstane z popela a všechny usvědčí z omylu. Pro tenhle klub je ohromně důležitý: na hřišti i mimo něj. Hráčů, jako je Souček, je málo. Nastavuje standardy a ukazuje, co znamená nosit tenhle znak na prsou,“ rozplýval se účet West Ham Network.
Hammers pochopitelně čeká ještě spousta těžké práce. I po dvou vítězstvích v řadě jsou na sestupové 18. příčce a na sedmnáctý Nottingham ztrácejí pět bodů. O víkendu je čeká derby na Stamford Bridge proti domácí Chelsea.
