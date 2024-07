Jsme jako bratři, řekl plačící Pepe o objetí s Ronaldem. Ke konci se nevyjádřil

Fotbalista Portugalska Pepe odmítl po vyřazení ve čtvrtfinále mistrovství Evropy v Německu potvrdit, zda pro něj a Cristiana Ronalda byl duel s Francií poslední v dresu reprezentace.

Obránce během celého turnaje posouval rekord nejstaršího hráče v historii šampionátu, nakonec se zastavil na údaji 41 let a 130 dní. Po vyřazení v penaltovém rozstřelu se rozbrečel a utěšoval ho právě kapitán. Pepe avizoval, že o budoucnosti se oba vyjádří, až opadne největší zklamání.

Fanoušky dojal moment krátce po skončení zápasu. Evidentně zdrcený Pepe sklonil hlavu na hruď Ronalda, který začal spoluhráče utěšovat. Dost možná šlo o konec dvou slavných veteránů v barvách "Selecaa" na velkých turnajích. Dohromady jim je 80 let. "Objetí od Ronalda pro mě znamená hodně. Je to velmi bolestivé, jsme jako bratři," řekl Pepe pro Sport TV.

Na turnaji už vystupoval jako volný hráč. Prezident FC Porto André Villas-Boas oznámil, že veteránovi neprodlouží smlouvu. V klubu dohrál po pěti a půl letech, vrátil se v lednu 2019. Zda skončil i v reprezentaci, je otázkou. "Teď není čas mluvit o definitivním loučení s národním týmem. Prožíváme těžký moment vyřazení. Zanedlouho se oba vyjádříme," nechal Pepe případný odchod otevřený.

Dříve několikrát avizoval, že v reprezentaci skončí, až se tak rozhodne také Ronaldo. Jeho souputník přitom během šampionátu ujistil, že hraje bezpochyby poslední Euro.

Ronaldo se v pátek večer stal prvním hráčem, který dosáhl mezníku 30 zápasů na mistrovství Evropy. Rekord má i Pepe. Když v prvním utkání ve skupině nastoupil proti Česku, přišel o primát nejstaršího hráče někdejší maďarský brankář Gábor Király (40 let a 86 dní). Portugalský veterán pak maximum každým zápasem posouval.

Podle kouče Roberta Martíneze by žádný nezaujatý pozorovatel nehádal, že Pepemu bylo v den čtvrtfinále 41 let. "Je to profesionál 24 hodin denně. Soustředil se na to, aby hrál další rok a pak další. K tomu se přidala láska ke hře a genetika - ty si nemůžete koupit!" poukázal trenér.

Ani prodloužení branku nepřineslo. Francie ovládla penaltový rozstřel v poměru 5:3. Statistiky ukázaly, že Portugalci vedli v poločase pouze v jednom z posledních 15 zápasů na Euru. Šest z posledních osmi jejich utkání ve vyřazovací části si vyžádalo prodloužení. A poprvé z posledních pěti těchto utkání nevyhráli.

"Za odvedenou práci jsme si zasloužili jiný výsledek. Před pár dny jsme byli šťastní, když jsme na penalty porazili Slovinsko, teď jsme smutní. Gratuluji spoluhráčům, bojovali a plnili, co po nás trenér chtěl," zakončil bývalý stoper Realu Madrid.