Malmö má v srdci. Sparta je favorit, ale může to být divočina, tvrdí Melichárek

Dušan Melichárek, dnes trenér gólmanů v rezervě Slovácka, zažil nejhezčí momenty v kariéře v bráně Malmö. "Táta je sice sparťan, ale já teď budu na opačné straně," hlásí před večerním zápasem čtvrtého předkola Ligy mistrů, v němž fotbalisté Sparty vyzvou právě švédského šampiona. Je to pro ně poslední překážka na cestě do milionářské soutěže.

Bookmakeři vidí jako favorita dvojzápasu Spartu, to samé tvrdil trenér Malmö. Jak to vnímáte vy?

Když si porovnám oba kádry a styl fotbalu, tak favoritem je určitě Sparta. Oba kluby udělaly v posledních letech velký progres, ale v Malmö se do hráčů neinvestovalo tolik jako ve Spartě. Chodí tam lepší hráči než dříve, nicméně nedosahují kvalit Sparty.

Ve švédské lize to i tak stačí na první místo s náskokem devíti bodů a zatím tedy úspěšnou cestu za obhajobou titulu.

Ano, švédskou ligu vede Malmö suverénně a s výborným skóre. Ale v kvalifikaci Ligy mistrů dostávají na můj vkus až příliš mnoho gólů. Dost jich i dávají, jenže se obávám, že takhle to proti Spartě nepůjde.

Je to tak, že v klubu sází hlavně na místní hráče?

Jsou to kluci z celé Skandinávie, někteří prošli týmy v západní Evropě a něco za sebou mají. Většinou sází opravdu na Švédy, Dány, Nory. Drží se této cesty.

Říkal jste, že favoritem je Sparta, ale Malmö hrálo v posledních deseti letech třikrát v hlavní fázi Ligy mistrů. Sparta ani jednou.

To je pro Malmö velké plus. Nejen v Lize mistrů, ale i v Evropské lize jsou úspěšní. Tam dvakrát postoupili i ze skupiny. Sparta nebyla v Lize mistrů skoro dvacet let. Na druhou stranu její hráči už v pohárech něco odehráli a zkušenosti mají.

Jakým stylem Malmö hraje?

Rozdíl oproti Spartě je, že hrají systémem na čtyři beky. Myslím, že se budou hodně soustředit na obranu, aby do toho nešli jako v předchozím předkole proti PAOKu Soluň. Doma dostali dva góly, venku to honili v 97. minutě a v prodloužení. Budou se chtít poučit. Dopředu jsou hodně silní, Sparta si bude muset hlídat zadní vrátka.

Kdo je ve švédském týmu největší hrozbou?

Levý záložník Sebastian Nanasi je hráč s nejlepší aktuální formou, ale jako klub sází Malmö už dlouhé roky na týmový projev. Hrají jeden za druhého. Ví, za čím si jdou. Začíná to od zkušeného brankáře Johana Dahlina, před ním Pontus Jansson, to je odchovanec, který se vrátil z anglické ligy. Dále Anders Christiansen, na hrotu Isaac Kiese Thelin, vstřelil spoustu gólů, prošel mnoha kluby. To je osa Malmö a kolem ní týmoví hráči.

Sparta má za sebou vyhranou odvetu v bouřlivém prostředí na hřišti FCSB v Rumunsku. Co ji v tomto ohledu čeká v Malmö?

O Švédech se sice říká, že jsou klidný národ, ale v Malmö je to trošku jinak. Je to v uvozovkách přistěhovalecké město a přistěhovalci tvoří ze 70 procent také fanouškovské skupiny. Umí vytvořit bouřlivou atmosféru na stadionu i ve městě. Může to být divočina.

Byl jste v Malmö v letech 2008 až 2011, pak jste se tam vracel ještě na konci kariéry v roce 2019. Pořád máte s klubem pevnou vazbu?

Určitě. Jsem s nimi ve spojení. Někteří kluci, které jsem zažil, jsou teď ve vedení, jiní pořád hrají. Píšeme si, občas voláme, ta vazba je pevná. Malmö mi za celou kariéru nejvíce přirostlo k srdci.

Zmiňoval jste brankáře Dahlina. S ním jste v Malmö působil dokonce v obou obdobích vaší švédské štace.

Ano, nejdříve jsme se střídali, v těch posledních letech jsem mu dělal dvojku. Je to můj velký kamarád, dodnes si skoro každý týden napíšeme, občas zavoláme. Ještě s trenérem brankářů Jonniem Fedelem máme svou konverzační skupinu, kam si posíláme různé srandičky a kravinky. Pouto mezi námi je strašně silné.

Jak jste se kdysi do Švédska dostal? Pro mladé české fotbalisty to není obvyklá země na posun v kariéře.

Byla to trošku náhoda, dostal mě tam manažer, který se šel u nás na Slovácku tehdy podívat snad na Míšu Ordoše. Nějak se semlelo, že jsem odletěl do Švédska a zůstal tam sedm let. Nepřemýšlel jsem, proč zrovna Švédsko, ve 21 letech jsem odešel z domu a chtěl jsem být na hřišti, hrát, vyhrávat. Vyvrcholilo to přestupem z Mjällby do Malmö.

Od roku 2012 jste pak chytal za Slovácko a Brno, ale ve 36 letech přišla znovu nabídka z Malmö. Vsadili na vaši souhru a vztahy s Dahlinem a trenérem brankářů Fedelem?

Zčásti asi ano, ale jen kvůli tomu by mě tak velký klub nebral. Věřili mi, chtěli mě zpátky, čehož si strašně moc cením. V té době už jsem měl nějaké roky, ale byl jsem zpět a atmosféra byla skvělá.

K titulu z roku 2010 jste přesně o deset let později přidal druhý. To byl asi dokonalý konec kariéry, že?

No… Končit jsem v té době nechtěl, ale měl jsem problémy s kolenem. Byl jsem v Malmö na operaci a po ní mi bylo oznámeno, že by bylo lepší toho nechat, aby se koleno nerozpadlo úplně. Takže to nebylo těžké rozhodování, navíc konec kariéry byl okořeněný druhým titulem. Není na co si stěžovat.

Díky všem těm zážitkům ze Švédska tedy budete proti Spartě fandit Malmö?

Táta je sice sparťan, ale já budu fandit Malmö, máme to tak rozdělené. Nicméně beru to s nadhledem, přál bych to i klukům ze Sparty. Akorát s těmi vazbami na Švédsko si více přeju, aby to vyšlo mým kamarádům.

