Vardyho pompézní návrat. O půli vysál plechovku Red Bullu, pak se vysmál Tottenhamu

Jedna z nejsvéráznějších osobností anglického fotbalu poslední dekády se v sedmatřiceti letech slavně vrátila do Premier League. Útočník Jamie Vardy zařídil nováčkovi z Leicesteru remízu s ambiciózním Tottenhamem. Pomohl mu k tomu i Red Bull vypitý v tunelu bezprostředně před nástupem do druhé půle. Nezkrotný živel se později při odchodu ze hřiště vysmál fanouškům Spurs.

King Power Stadium v Leicesteru se v 57. minutě otřásal pod hromovým nadšením domácích fanoušků. Král Vardy právě doručil euforii.

Jeho hlavu našel dokonalým centrem Ghaňan Issahaku Fatawu a pro velezkušeného anglického kanonýra už nebylo žádnou výzvou poslat míč za záda brankaře Tottenhamu.

Nováček díky Vardyho 137. gólu v Premier League obral jednoho z favoritů, Spurs už se přes obrovský tlak neprosadili a očekávaný duel skončil remízou 1:1.

Vardy přitom v první půli prakticky nebyl vidět, trápil se a byl jen stínem obávaného útočníka, který před osmi lety pomohl šestnácti góly Leicesteru k šokujícímu titulu.

Před nástupem do druhé půle ho ale zabraly kamery, jak v tunelu při nástupu na trávník dopíjí plechovku nepříliš zdravého energetického nápoje.

O čtvrt hodiny později si zástupci gigantické rakouské firmy mohli mnout ruce, jakou bezplatnou reklamu jim skórující Vardy poskytl.

Nebyl to jediný moment, v němž se projevila osobitost rodáka z Sheffieldu. Když byl v 79. minutě střídán za aplausu ve stoje, neodpustil si provokativní gesto směrem k hostujícím příznivcům.

Ukázal na znak Leicesteru a na prstech jedničku symbolizující počet mistrovských titulů, vzápětí ukázal do sektoru fans Spurs a připojil nulu.

Severolondýnský klub sice vyhrál nejvyšší anglickou soutěž dvakrát v letech 1951 a 1961, v éře Premier League, která se datuje od sezony 1992/1993, ovšem zůstává bez titulu.

Vardyho gesto nebylo příjemné největšímu bouřlivákovi z druhého tábora, argentinskému stoperovi Cristianu Romerovi.

Oba se do sebe pustili prostřednictvím verbálních ataků, během kterých mnoho z vykřiknutých slov začínalo písmenem F.

"To je prostě součást fotbalu. Pokud přijmou, když jim něco vrátím zpět, tak je to v pořádku," culil se Vardy po utkání.

A připojil vzkaz těm, kteří by ho snad hodlali kvůli vysokému fotbalovému věku odepisovat.

"Vidím věk jen jako číslo. Dokud se o sebe budu starat a moje nohy se budou cítit pořád takhle skvěle, tak to potáhnu dál. Dokud to bude fyzicky možné," prohlásil.

"Neřekl bych, že dělám něco jinak, co se týče hraní fotbalu. Pravděpodobně jsem se trochu přizpůsobil tím, že chodím hlouběji do pole, ale to hlavní je, že se o sebe, co se týče regenerace, starám na maximum," vysvětlil.

"Abych byl upřímný, do 65. minuty jsem byl čilý jako rybička," smál se Vardy a v pořadu Monday Night Football na SkySports nechal nahlédnout do své regenerační rutiny.

"Zítra budu mít volno, absolvuji masáže, kryoterapii v bazénu, protahování, potom se přesunu domů, další kryoterapie, sauna a hodina v kyslíkovém stanu, abych měl chvíli pro sebe," vyprávěl.

"To zní jako den v lázních. Necháš si udělat i nehty?" rozesmál Vardyho slavný Gary Neville v roli experta.

"Je to trochu nuda. Ve stanu většinou usnu a najdou mě až děti," přiznala legenda Leicesteru.