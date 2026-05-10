Slavia už zná agresora, co napadl Surovčíka. Dostal doživotí, a to je jen začátek

Skandální konec sobotního ligového derby, při kterém vtrhly stovky domácích fanoušků na hřiště, mocně otřáslo celou fotbalovou Slavií. Hned po utkání se šéf klubu Jaroslav Tvrdík omluvil, následující den pak začaly v Edenu padat nekompromisní tresty. Jeden z viníků incidentu, který atakoval brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, se na sešívané doma už nepodívá. A Tvrdík varuje, že to je jen začátek.
Jak informuje web červenobílých, představenstvo Slavie rozhodlo o udělení doživotního zákazu vstupu do Fortuna Areny pro návštěvníka, který během derby neoprávněně vstoupil na hrací plochu a následně napadl Jakuba Surovčíka.
„Dotyčný byl na základě spolupráce bezpečnostních složek a kamerových záznamů stadionu identifikován a následně se ke svému jednání sám přihlásil. Klub poté případ vyhodnotil v souladu s návštěvním řádem Fortuna Areny,“ uvádí Slavia v oficiálním vyjádření.
Klub považuje fyzické napadení hráče během utkání za jednu z nejzávažnějších forem narušení bezpečnosti a veřejného pořádku.
„S ohledem na mimořádnou závažnost incidentu a ohrožení zdraví hráče rozhodlo představenstvo klubu o uložení maximální možné sankce dle návštěvního řádu, tedy doživotního zákazu vstupu do Fortuna Areny,“ dodává klub.
Doživotním „plotem“ však sankce směřující k viníkům fotbalové apokalypsy pravděpodobně nekončí. Tvrdík už včera oznámil, že sankce, kterým se Slavia jistojistě nevyhne, bude vymáhat právě po těch, kteří ostudu způsobili.
„Slavia bude současně požadovat náhradu škody v plném rozsahu, včetně sankcí, které budou klubu uloženy fotbalovými orgány,“ upozornil Tvrdík.
Bez ohledu na rozhodnutí disciplinární komise se na nezanedbatelný čas uzavřou turnikety vedoucí na pověstnou Tribunu Sever.
„Otevřena nebude, dokud nebudou identifikováni a postaveni před orgány činné v trestním řízení všichni pachatelé napadení hráčů AC Sparta Praha a útoků pyrotechnikou na sektor hostujících fanoušků. A dokud nebudeme mít jistotu, že se taková situace nemůže opakovat. I kdyby to mělo znamenat uzavření Tribuny Sever po celou sezonu 2026/2027. O bezpečnosti hráčů a respektu k soupeři nebudeme vyjednávat,“ přidal šéf Slavie.
