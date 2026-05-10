Chorý není schopen ovládat svoje chování, takhle na hřiště nepatří, prohlásil Tvrdík

Fotbalové Slavii došla s Tomášem Chorým trpělivost. Po další červené kartě oznámil její šéf Jaroslav Tvrdík, že za klub už nenastoupí. A přidal i další rázná slova. "S tímto chováním na hřiště nepatří," prohlásil.
Chorý předvedl v sobotním nedohraném derby se Spartou další exces. Nedávno byl vyloučen proti Plzni za údajné plivnutí k protihráči a v úvodu sezony za úder pěstí do rozkroku gólmana Slovácka Milana Heči.
Tentokrát udeřil loktem do hlavy obránce Asgera Sörensena, za což dostal už třetí červenou kartu v ligové sezoně.
Podle statistického serveru OptaJakub se český reprezentant stal prvním útočníkem v samostatné lize s tímto nelichotivým zápisem.
„Tomáš Chorý je hráč, který nám v minulé sezoně pomohl k titulu a dokázal se celou sezonu držet. Dokázal, že když chce, tak to zvládne. Letošní sezonu třikrát oslabil svůj tým způsobem, který je za mě neakceptovatelný pro hráče fotbalového klubu Slavie,“ uvedl Tvrdík v podcastu Odbor přátel Slavie.
„Je mi nesmírně líto jeho rodiny. Už po jeho předchozím extempore jsem s ním měl velmi dlouhý rozhovor spolu s dalšími delikventy, s kabinou, s lídry. Říkal jsem jim, že tato situace není možná a varoval jsem je, že při podobné příští situaci už budou padat exemplární tresty. A je to přesně ta situace, která se včera stala,“ konstatoval předseda představenstva klubu z Edenu.
Další zkrat Chorého odsoudil. „Je pro mě nepředstavitelné, aby hráč Slavie, zvlášť takto specifický v situaci, kdy už čelil dvěma kázeňským trestům a je v disciplinárním trestu od klubu, napadl loktem protihráče. Takové věci nebudeme tolerovat a chceme vyslat jasný vzkaz, že takto se náš A-tým a realizační tým chovat nebude,“ řekl Tvrdík.
Podle slávistického šéfa potrestal bývalý hráč Olomouce či Plzně nejvíce svou rodinu. „Už když jsem viděl minule jeho manželku a děti, jak byly zdrceni po té události, tak mi z toho nebylo dobře. Proto jsem šel na disciplinární komisi. Když jsem viděl včera jeho rodinu a jak se holčička bojí do školy, protože se bojí, že ji budou šikanovat, tak jsou to přesně situace, které se ve fotbale stávat nesmějí,“ apeloval Tvrdík.
„Fotbal má rozdávat radost. V tomto kontextu chci poprosit její spolužáky a jejich rodinné přátele, aby jim pomohli, protože Tomáš zřetelně není schopen ovládat svoje chování. Je to velký hráč, a kdyby se dokázal na ploše kontrolovat, tak je to fotbalová osobnost a legenda. Ale s tímto chováním na hřiště nepatří, ať je mimo něj jakýkoli,“ prohlásil slávistický funkcionář.
Jednatřicetiletý Chorý přestoupil do Slavie z Plzně v létě 2024. V úvodní sezoně se podílel na prvním titulu vršovického týmu po čtyřech letech. V té současné je se 17 brankami jasným lídrem střelecké tabulky nejvyšší soutěže.
Stejně jako Chorý už si za klub z Edenu nezahraje ani David Douděra. „Oba hráči byli vyřazeni z kabiny do konce sezony. Oba dostali souhlas k přestupu v letním období. Ani jeden z nich už za Slavii nenastoupí,“ ujistil Tvrdík.
Douděra z lavičky podle zápisu o utkání vulgárně pokřikoval na rozhodčí. Ještě před vystřídáním se teatrálně zpoza autové čáry odvalil zpět do hřiště a předstíral křeč.
„U Davida Douděry je to to samé. David má legitimní zdravotní problémy, také byl předmětem opakovaných diskuzí. Opakovaně jsme s ním řešili, já osobně, aby se takové věci nestávaly,“ podotkl Tvrdík na adresu sedmadvacetiletého krajního hráče.
"Musíme si všichni říct, že rozhodčí na hřišti je král. Je součástí hry, ať si myslíme o jeho rozhodování, co chceme. Je to člověk, může se mýlit a není naším právem rozhodnutí rozhodčího zpochybňovat. A už vůbec ne ho vulgárně urážet. Není to opět poprvé. Nelíbila se mi tam ani jeho vystoupení, která dělají ostudu. Chceme hrát fair play podle našeho etického kodexu a takové hráče ve Slavii nechceme,“ prohlásil Tvrdík.
Douděra se za své chování na Instagramu omluvil. "Mrzí mě celá situace. Vůči fanouškům, vůči celé Slavii, vůči českému fotbalu. Chápu, že tyto věci se v civilizovaném světě nemají dít. Některé věci profesionálního sportovce nejsou tak, jak se na první pohled zdají být. Nemám sám pro sebe za toto jednání omluvu. Celá situace pro mě bude mít a má jeden velký význam - změnu sebe samého, změnu v jiného člověka,“ uvedl.
Šlágr druhého kola nadstavbové části zůstal v Edenu za stavu 3:2 pro domácí nedohrán poté, co v sedmé z deseti nastavených minut vtrhlo na trávník několik stovek slávistických fanoušků. Část chuligánů se střetla s hostujícími hráči.
Rozhodčí Karel Rouček do zápisu uvedl, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec.
Poručíme barvě mraků. Nová metoda by mohla pomoci zastavit oteplování Země
Vědci v Británii testují nový způsob, jak bojovat s globálním oteplováním. Na univerzitě v Manchesteru se zaměřili na ochlazování Země skrze ostřikování mraků slanou vodou. Do dvou let by mohli testy provést v terénu.
ŽIVĚ Írán zaslal Američanům odpověď na návrh na ukončení války
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu svou odpověď na americký návrh na ukončení války. Podle agentury Reuters to uvedla dnes odpoledne íránská státní média. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná.
Strašidelná generálka na MS: Nejvyšší porážka od Švýcarska v historii
Čeští hokejisté podlehli na závěr Švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1:6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem obsadí poslední místo.
Tvrdá reakce Slavie: Chorý a Douděra končí, tribuna Sever se uzavře
Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Jednoho z nich už Slavia takto potrestala.