Zvířecí chování fanoušků vrhlo Slavii na divoký východ. Český chaos, žasnou v Evropě

Necelé čtyři minuty nastaveného času 317. derby chyběly fotbalové Slavii k tomu, aby doma, po vítězství 3:2 nad věčným rivalem Spartou, oslavila mistrovský titul. Po nepochopitelném řádění části fanoušků nyní v Edenu řeší bezprecedentní průšvih, kterého si ve velké míře všímají média i v zahraničí.
Sešívaní nyní bezprostředně čelí hrozbě kontumace utkání. V takovém případě by Sparta tři kola před koncem nadstavby snížila na druhém místě tabulky náskok vedoucí Slavie na pět bodů a ještě by oživila naději na zisk titulu. Vršovickému klubu zároveň hrozí pokuta v řádu milionů korun a zavření stadionu. Červenobílí přitom mají už ve středu ve vloženém kole přivítat v Edenu Jablonec.
„Český chaos,“ uvádí události v titulku anglický bulvární deník The Sun. „Pražské derby bylo zrušeno uprostřed naprosto chaotických scén, během nichž stovky fanoušků vtrhly na hřiště se světlicemi,“ dodává elektronické vydání populárního deníku.
Událostem v Edenu se v hojné míře věnuje i redakce BBC, která akcentovala především vyjádření Jaroslava Tvrdíka. „Hodnotami Slavie nejsou nenávist a násilí. Přijímáme odpovědnost a vyvozujeme důsledky. To, co se odehrálo na konci včerejšího derby ve Fortuna Areně, je nejtěžší okamžik v moderní historii klubu. Tohle není fotbal. Tohle není Slavia. Je to ostuda, kterou všichni neseme,“ cituje deník předsedu představenstva klubu.
Skandální utkání samozřejmě neušlo ani v zemích sousedících s Českou republikou. „Šokující scény v Praze! Byli jen krůček od zisku titulu. Tři minuty do konce a fanoušci všechno zkazili,“ uvádí Mateusz Różycki z polského portálu przegladsportowy.onet.pl.
Slovenský portál SME.sk pod titulkem „Největší hanba v dějinách Česka. Toto nepatří ani do středověku,“ zase cituje expresivní vyjádření komentátora Jaromíra Bosáka a bývalého fotbalisty Davida Limberského. Zpravodajství z Edenu je mimochodem suverénně nejčtenějším článkem na celém slovenském webu za posledních 24 hodin.
Že šokující záběry z Edenu vzbudily v Evropě mimořádný zájem, potvrzuje i portál německého deníku Bild, jenž vytáhl záběry z derby na hlavní pozici své homepage.
„Pyrotechnická invaze v Praze,“ hlásá Bild. „Neuvěřitelné je, že chuligáni, vyzbrojeni světlicemi a dýmovnicemi, házeli pyrotechniku po ostatních lidech,“ žasnou v Německu.
