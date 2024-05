Nad švédskou částí rodiny vedu 1:0, smál se Pastrňák. Tichá domácnost prý nehrozí

David Pastrňák zažil v semifinále mistrovství světa v Praze první zápas proti zemi snoubenky Rebeccy Rohlssonové. Tedy od doby, co jsou spolu. Čeští hokejisté před jejími zraky i před téměř roční dcerou Freyou Ivy Pastrnak rozdrtili Švédsko 7:3. Navíc přesně v den 28. narozenin největší české hokejové hvězdy současnosti.

Davide, je pro vás tato výhra nejhezčím dárkem k narozeninám?

Moc je neslavím, ale tyhle si budu určitě pamatovat. Krásný den celkově, prožívat to s celou republikou a být toho součástí. Přijel jsem do neskutečného týmu. Jsem rád, že jsme nad Švédy vyhráli. Dneska si to užiju a zítra se budu soustředit na finále.

Stihly dorazit i vaše snoubenka s dcerou. Jak vás to potěšilo?

Viděl jsem, že měly havířovský dres, to je dobrý první krůček! (smích) Příště už třeba obléknou český. Snad zítra! I díky nim zažívám hodně speciální den, na malou se už moc těším, pár dní jsem ji neviděl.

Nebude švédská část rodiny naštvaná? Nebude tichá domácnost?

Oni nemůžou prohrát. Buď budou mít radost, že postoupí jejich země, nebo mají radost ze mě. Se Švédy můžu prohrát jenom já. (smích) Moc děkuju klukům za výhru, po prvním zápase se Švédy vede naše česká rodina 1:0.

Stihl jste si na konci užít skvělou atmosféru a fanoušky?

Já hodně. Už dlouho před koncem jsme vedli 7:3, samozřejmě se v hokeji může stát všechno, ale nějak chápete, že by muselo dojít opravdu na velký zázrak. Posledních pět minut jsem si tribuny hodně užíval.

Kdy se ten zápas lámal?

Ve druhé třetině, kde padlo spoustu gólů a vedli jsme 5:2. Oni sice snížili v přesilovce, ale my šli do kabiny a o přestávce jsme si řekli, že před utkáním bychom vedení 5:3 brali. Krásně jsme se uklidnili a do třetí třetiny jsme šli s tím, že to prostě uhrajeme. Ale teda nevím, co musíme udělat, abychom dostali přesilovku. Ve čtvrtfinále i semifinále jich soupeři dostali o hodně víc než my. Tím spíš klobouk dolů před klukama na oslabení. Zvládli je náramně.

Oproti čtvrtfinále jsme viděli velkou divočinu, co se týče skóre.

Když bylo skóre po chvilce 2:2, bylo to jasné. Takové zápasy někdy jsou. Jsem rád, že tým dal sedm gólů. Protože vyhrát čtvrtfinále, když váš brankář vychytá nulu, je snadné. Ale o něco jednodušší je vyhrát, když dáte sedm gólů. Ještě nás čeká jeden důležitý zápas.

Vy si ten gól šetříte na finále?

Musím vám říct, že mi je celkem jedno, že jsem se neprosadil. Vůbec jsme moje góly nepotřebovali a doufejme, že ani potřebovat nebudeme. (úsměv) Střelecká není k nalezení, ale fakt mi na tom nezáleží. Podřídil jsem se systému, pomáhám v každém střídání, jak to jde. Palič (Ondřej Palát, pozn. red.) v našem útoku je strašně šikovný, dává mi to. Ale vůbec nad tím nepřemýšlím. Gól by byl samozřejmě hezký, ale žralo by mě to až ve chvíli, kdy bychom prohráli.

Cítil jste, jak byli Švédové na konci frustrovaní? Byly tam nějaké provokace nebo sekery po odpískání.

Byl jsem předloni na MS v Tampere, tohle není jednoduché. Tam jsme prohráli v semifinále s Kanadou a taky to bylo rozhodnuté dlouho před koncem. Nezaobíral bych se tím, jestli byli Švédové frustrovaní. Je to sport, všichni jsme byli na jejich straně. Nehrabal bych do toho.

Vnímáte, že teď hokejem žije celá země?

Všichni to pro fanoušky chceme urvat. Co předvádí, to je neskutečné, ale zase nějak moc mě to nepřekvapuje. Lidé tady hokejem žijí a to je nádherné.