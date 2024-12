Sparta už má posilu, Baník dostane za Uchennu rekordní částku

Stoper Emmanuel Uchenna posílí Spartu. Letenští tak vyhráli souboj o jednadvacetiletého nigerijského fotbalistu, kolem kterého kroužilo několik klubů včetně Slavie.

"Jsem moc rád, že můžeme Emmanuela ve Spartě přivítat. O jeho služby byl velký zájem, ale vybral si nás, protože v našem prostředí vidí nejlepší prostor pro svůj další rozvoj," prohlásil sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický.

"Jde o mladého, talentovaného hráče s vynikajícími předpoklady pro další růst. Disponuje atributy, které u hráčů na stoperské pozice hledáme," doplnil sparťanský funkcionář.

Přestupní částku kluby nezveřejnily. "Sparta byla jedním ze zájemců, kteří byli ochotni splnit podmínky dané výstupní klauzulí. Ta byla stanovena v rekordní výši a zaručovala, že dojde-li k jejímu uplatnění, stane se přestup Emmanuela Uchenny rekordním co do výše odstupného pro náš klub za poslední dobu," uvedl výkonný ředitel Baníku Ostrava Michal Bělák.

Pražané podle něj o Uchennu velice stáli. "Sparta nechtěla v žádném případě riskovat, že by se do začátku přestupního termínu, k němuž je výstupní klauzule vázána, objevil ještě další vážný zájemce, který by přestup Emmanuela Uchenny do Sparty zkomplikoval. Díky snaze najít rychlé společné řešení jsou nad rámec odstupného součástí smlouvy i další bonusy a procenta z dalšího prodeje. S těmito podmínkami jsme v každém případě spokojeni," prohlásil Bělák.

Uchenna má za sebou v Česku už tři angažmá. Ve třetí lize působil na hostování ve Vítkovicích a Hlučíně, poté přešel do B-týmu Ostravy, s nímž postoupil o patro výš.

V této sezoně začal v nejvyšší soutěži nastupovat za "áčko" Baníku, v jehož dresu odehrál 14 zápasů a vstřelil jeden gól.