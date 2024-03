Čtvrtkař Krsek postoupil do finále halového MS, Staněk v Glasgow vyhořel

Čtvrtkař Matěj Krsek postoupil do finále halového mistrovství světa. Při debutu na této akci uhájil v semifinále třetí příčku v čase 46,48 sekundy a může minimálně navázat na pátou příčku Patrika Šorma z předloňského šampionátu v Bělehradě.

Ve večerním semifinále se představila i Lada Vondrová, ale ta měla k finále daleko. Z nevýhodné první dráhy doběhla šestá v čase 52,48.

Naopak třiadvacetiletý Krsek se po nejrychlejším čase dopoledních rozběhů 46,07 dostal do páté dráhy hned vedle norského favorita Karstena Warholma. V semifinále se přetahoval o druhou příčku s Jamajčanem Rusheenem McDonaldem a často běžel ve druhé dráze. V závěru odrazil nápor dotírajícího Slovince Roka Ferlana a stejně jako na loňském HME poběží finále.

"To je skvělé, nicméně přiznám se, že s tím během spokojený nejsem. Měl jsem zpomalit a nechat je (Warholma a McDonalda) běžet a pošetřit síly až na závěr. To jsem neudělal, takže mě to stálo až moc sil," řekl České televizi.

Vondrová se do první dráhy v semifinále dostala po té, co v rozběhu vedle favorizované Lieke Klaverové nestačila ani na Rakušanku Susanne Goglovou-Walliovou a cílem proběhla třetí. Postupovala tak na čas, k čemuž jí výkon 51,94 s přehledem stačil. Znamenal ale také nasazení do první dráhy a z té se česká reprezentantka v semifinále neprosadila. "Přijela jsem pro finále, takže je to zklamání," poznamenala.

V postup na čas z rozběhu mohla doufat i Tereza Petržilková, která v úvodním rozběhu finišovala jako třetí za 52,31. Tím zaostala o 43 setin za osobním rekordem z domácího šampionátu v Ostravě. Byl to třetí z časů nepostoupivších závodnic, které se měly do semifinále kvalifikovat čtyři, jenže ve třetím běhu se o druhou postupovou příčku dělily dokonce tři závodnice. Na čas se tak nakonec do semifinále dostaly jen dvě čtvrtkařky, Petržilkové scházelo patnáct setin.

Daleko měl k postupu do semifinále Michal Desenský, jenž se výkonem 47,48 zařadil na 15. místo. Už v rozběhu překvapivě vypadli oba Američané. V semifinále skončil obhájce titulu Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga.

V rozběhu vypadli oba čeští půlkaři. Osmnáctiletý Jakub Dudycha se výkonem 1:47,81 zařadil na 18. místo. Zkušenější Filip Šnejdr byl o 49 setin pomalejší a obsadil 22. příčku.

Večer neuspěl v rozběhu na 1500 metrů Filip Sasínek. V náběhu do posledního kola měl ještě naději na finále, ale pak nezachytil nástup vedoucí trojice a doběhl v čase 3:43,82 na čtvrté pozici, první nepostupové.

Staněk si vybral nejhorší výkon

Koulař Tomáš Staněk obsadil na halovém mistrovství světa jedenáctou příčku. V Glasgow zapsal jen 20,31 metru, což byl jeho nejhorší výkon v sezoně. Zaostal o více než metr za svým letošním maximem a do užšího osmičlenného finále nepostoupil. Scházelo mu 42 centimetrů. V rekordu šampionátu 22,77 zvítězil Američan Ryan Crouser. Světový rekordman a dvojnásobný olympijský šampon tak získal poslední velké zlato, které mu ve sbírce chybělo.

Český rekordman Staněk v hale, kde před pěti lety získal evropský bronz, začal přešlapem. Ve druhém pokusu poslal kouli do vzdálenosti 20,15 a zařadil se na průběžnou sedmou příčku. Soupeři ho pak ale odsunuli až na dvanácté místo, takže před svým třetím pokusem český rekordman věděl, že se musí zlepšit, aby mohl pokračovat. Přidal šestnáct centimetrů, ale to znamenalo jen posun na desátou příčku a jistotu vyřazení. Ve zbytku třetího kola ještě o místo klesl.

Staněk má bronz z HMS z roku 2018, ale jinak se mu na globální akci v hale ani v minulosti příliš nedařilo. Dnešní jedenáctá příčka je jeho druhým nejlepším umístěním z pěti startů na HMS. Rozhodně ale pomýšlel výše.

"Je to samozřejmě zklamání Je to asi důsledek té halovky, kdy jsem se s tím pral. I když se mi na některých závodech podařilo hodit, tak ani ten pocit z toho nebyl takový. Teď se to 'pěkně' sešlo. Vracel jsem se k blbým chybám, které jsem měl celou sezonu. Na (užší) finále rozhodně bylo, ale když tlačíte kouli před sebou, tak to nejde," řekl České televizi.

Pozici aktuálního krále mužské koule potvrdil Crouser. Za zlatem vykročil už prvním pokusem dlouhým 22,36 metru a pak se ještě dvakrát zlepšil, v pátém pokusu až na 22,77. Porazil o rovných sedm decimetrů Novozélanďana Toma Walshe. Bronz získal Ital Leonardo Fabbri, jenž se na čtyři centimetry přiblížil dvaadvacetimetrové hranici.

Souboj nejrychlejších sprinterů planety pro sebe rozhodl Christian Coleman. Skvěle odstartoval a v nejlepším letošním světovém čase 6,41 sekundy získal druhý halový titul po triumfu v Birminghamu 2018. Uhájil náskok tří setin před krajanem Noahem Lylesem, sprinterským králem loňského venkovního MS. Bronz získal Jamajčan Ackeem Blake (6,46).

Jako první si medaile na šampionátu v Glasgow rozdělily koulařky. Zlato získala Kanaďanka Sarah Mittonová, která výkonem 20,22 metru porazila o tři centimetry kometu této sezony Yemisi Ogunleyeovou z Německa. Bronzová medaile zbyla na úřadující světovou šampionku pod širým nebem Chase Jacksonovou z USA (19,67), jež loňský titul v Budapešti získala pod dívčím jménem Ealyová.

Výškařský souboj tentokrát ovládla Australanka Nicola Olyslagersová. Napotřetí překonala 199 centimetrů a porazila i obhájkyni titulu Jaroslavu Mahučichovou z Ukrajiny. Ta se zastavila na 197 centimetrech. Stříbrná olympijská medailistka a třetí žena loňského MS Olyslagersová získala první velké zlato.

Pětibojařkám stejně jako před dvěma lety v Bělehradě vládla Belgičanka Noor Vidtsová. Nasbírala 4773 bodů a porazila o 96 bodů Sagu Vanninenovou z Finska. Třetí skončila Nizozemka Sofie Dokterová (4571).

Halové mistrovství světa v atletice v Glasgow:

Finále:

Muži:

60 m: 1. Coleman 6,41, 2. Lyles (oba USA) 6,44, 3. Blake (Jam.) 6,46.

Koule: 1. Crouser (USA) 22,77, 2. Walsh (N. Zél.) 22,07, 3. Fabbri (It.) 21,96, …11. Staněk (ČR) 20,31.

Ženy:

Výška: 1. Olyslagersová (Austr.) 199, 2. Mahučichová (Ukr.) 197, 3. Apostolovská (Slovin.) 195.

Koule: 1. Mittonová (Kan.) 20,22, 2. Ogunleyeová (Něm.) 20,19, 3. Jacksonová (USA) 19,67.

Pětiboj: 1. Vidtsová (Belg.) 4773 (60 m př.: 8,27 - výška: 179 - koule: 14,26 - dálka: 650 - 800 m: 2:12,99), 2. Vanninenová (Fin.) 4677, 3. Dokterová (Niz.) 4571.

Rozběhy s českou účastí:

Muži:

400 m: 1. Krsek 46,07, …15. Desenský (oba ČR) 47,48 - nepostoupil do semifinále.

800 m: 1. García (Šp.) 1:45,81, …18. Dudycha 1:47,81, 22. Šnejdr (oba ČR) 1:48,30 - oba nepostoupili do semifinále.

1500 m: 1. Keter (Keňa) 3:38,96, …18. Sasínek (ČR) 3:43,82 - nepostoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,31, …4. Vondrová 51,94 - postoupila do semifinále, 13. Petržilková (obě ČR) 52,31 - nepostoupila do semifinále.

Semifinále s českou účastí:

Muži:

400 m: 1. Doom (Belg.) 45,69, …6. Krsek 46,48 - postoupil do finále.

Ženy:

400 m: 1. Bolová (Niz.) 50,66, …9. Vondrová 52,48 - nepostoupila do finále.