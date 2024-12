"Chtěl bych toho nechat a jít hrát golf." Guardiola se vyjádřil ke své budoucnosti

Pep Guardiola uvedl, že až skončí v Manchesteru City, nebude nějaký čas chtít trénovat žádný jiný klub.

Třiapadesátiletý španělský kouč, jenž nedávno u týmu anglických mistrů prodloužil smlouvu do roku 2027, v rozhovoru s hvězdným kuchařem Danim Garcíou naznačil, že by mohl zakotvit u reprezentace.

"Nebudu trénovat jiný tým. Nemluvím o dlouhodobé budoucnosti, ale až skončím v Manchesteru City, nepůjdu do jiné země a nebudu dělat totéž co teď," řekl Guardiola v rozhovoru zveřejněném tento týden na YouTube. "Neměl bych na to energii. Představa, že budu začínat znovu někde jinde, ten celý tréninkový proces… Ne, ne, ne! Možná národní tým, to je ale něco jiného," dodal.

Guardiola je považován za jednoho z nejlepších trenérů všech dob díky úspěchům, které sklízel s Barcelonou, Bayernem Mnichov a nyní se City. S manchesterským klubem od roku 2016 získal 15 velkých trofejí včetně šesti titulů v Premier League během sedmi let a triumfu v Lize mistrů.

Nevyloučil ani, že s trénováním po odchodu ze City skončí úplně. "Chtěl bych toho nechat a jít hrát golf, ale to nebudu moci, když budu pořád trénovat. Myslím, že pauza by mi prospěla," řekl bývalý záložník a olympijský vítěz z Barcelony 1992.