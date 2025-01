"Tenhle zápas si budou všichni pamatovat." Češi ohromili, teď je čeká další kolos

Čirá euforie. Čeští junioři počtvrté v řadě postoupili do semifinále hokejového mistrovství světa, z toho podruhé za sebou vyřadili Kanadu, tentokrát navíc v jejím srdci, hlavním městě Ottawě.

"Porazit Kanadu v Kanadě, na tak velkém pódiu, to se určitě cení. Pro kluky je to směrem do kariéry skvělé," zářil trenér mladých reprezentantů Patrik Augusta.

Střídačce velel i před rokem, kdy Češi čtvrtfinále proti Kanadě vyhráli 3:2 díky šťastné trefě Jakuba Štancla krátce před koncem základní hrací doby. Hrálo se ve Švédsku.

Štancl skóroval i tentokrát, ale rozhodující branku zařídil v čase 59:20 pro změnu Adam Jecho. Také střílel z levého kruhu, akorát v přesilovce a brankáře propálil přímo, nikoliv díky odrazu od soupeřovy brusle.

Zaplněná hala Canadian Tire Centre, kde mají v rámci NHL domov ottawští Senators, ztichla. Domácí padli 3:4.

"Myslím, že si tenhle zápas budou všichni pamatovat," prohlásil Augusta.

"Hráči to zvládli, odmakali celých šedesát minut. Od fantastického gólmana po každého jednoho hráče v poli. Bojovali na hranici sebeobětování. Je to hezké," těšilo ho.

Čeští junioři, jejichž zápasy proti hokejové kolébce dřív působily jako hra kočky s myší, sehráli vyrovnanou partii, na střely prohráli jen 26:32.

A ani jednou neprohrávali. Vedli 1:0 a na konci první třetiny 3:1.

Později však přebrala iniciativu Kanada. Dlouho tlačila a v 56. minutě vyrovnala na 3:3.

"Byl to obrovský tlak, ale pořád remíza a zbývalo spoustu času. Nic to neřešilo. V hlavě už jsem si trochu rovnal trojice do prodloužení," líčil Augusta, že na české střídačce nikdo nepanikařil.

"Věřil jsem, že jsme schopní dát z rychlých protiútoků gól. Kanada udělala faul a my jsme přesilovkou rozhodli. U takových zápasů je to základ - dobrý gólman a speciální týmy," dodal.

Odplata za loňské vyřazení se tak nekonala.

Nyní na českou dvacítku čeká další zámořský kolos - Spojené státy. Ty v generálce na play off porazily Kanadu 4:1 a ve čtvrtfinále si pohrály se Švýcarskem poměrem 7:2.

Zápas o finále startuje v noci na neděli, opět v 1:30 českého času.