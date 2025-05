Lehečka je za "statečného muže". V Římě podráždil Italy, pobavil tím svět tenisu

Jannik Sinner se na domácím podniku v Římě vrací k tenisu po odpykání dopingového trestu a v areálu Foro Italico to vře, přestože nejlepší hráč světa zatím pouze trénuje. S trojnásobným grandslamovým šampionem si v úterý cvičně zahrál Jiří Lehečka a postaral se o zábavnou zápletku.

Řím žije návratem italské sportovní modly. Sinner jde po tříměsíčním distancu znovu do akce a atmosféra v překrásném tenisovém komplexu na svazích Monte Mario houstne.

Podpora fanoušků bude při "návratu krále" frenetická, mnohé totiž naznačil úterní trénink vytáhlého tenisty.

Sinner si ke cvičnému zápasu pozval Lehečku a z tribun ho přitom podporovaly stovky natěšených příznivců. Mohutně oslavovali každou podařenou výměnu a vybouchli nadšením, když se Ital ubránil razantnímu útoku krásným bekhendem po čáře hraným po doklouznutí na oranžové drti.

Bouřlivý potlesk se ale brzy smísil s pískotem a dokonce bučením, to když si Lehečka s jedním z členů svého týmu dovolil zkontrolovat stopu míčku.

Společně okamžitě seznali, že bekhendový projektil skončil v těsném autu.

Smějící se Čech poté divákům i Sinnerovi pomocí prstů ukazoval, jak málo chybělo. Vzápětí pak prsty použil i k typickému gestu, které Italové používají k hojné nonverbální komunikaci.

"Jsi statečný muž, Jiří," napsala do popisku k záběrům stanice Tennis TV, společně s vysmátým emotikonem.

Situaci na svých sociálních sítích pobaveně sdílel i sám český tenista, který vstoupí do "tisícovky" v Římě ve středu duelem s Francouzem Alexandrem Mullerem.

Jak Lehečka utnul konflikt s fanynkou Sinnera

Někteří italští fanoušci přitom mají na Lehečku pifku už z dřívějška.

Čech totiž minulý rok v rozhovoru pro iDnes naznačil, že má nejlepší hráč světa při své obhajobě po pozitivním dopingovém testu mnohem větší šance uspět než ti, kteří nedisponují takovými prostředky.

"Jannik je schopný plácnout na stůl pět milionů eur na právníky a řekne: Kluci, pojďte, budeme si hrát. Myslím, že to je jeden z důvodů, proč u něj byli opatrnější," uvedl Lehečka a citace se rychle rozšířila i do italských tenisových médií, které s gustem referují o všem, co se kolem jejich tenisového hrdiny šustne.

Když Sinner porazil Lehečku loni v říjnu v Pekingu, došlo dokonce k zárodku konfliktu na sítích. Jedna z fanynek si na X neodpustila rýpnutí, na které sám český hráč reagoval.

"Ahoj Jiří, tohle je důvod, proč on může plácnout na stůl pět milionů eur na právníky a ty ne," napsala uživatelka s přezdívkou La Carla. Lehečka překvapivě rychle odvětil s emotikonem zvednutého palce: "Souhlasím."

Výsledkem byla negativní smršť komentářů na její adresu, svůj příspěvek po chvíli raději smazala. "Nikdy jsem si nemyslela, že by můj příspěvek mohl způsobit takový chaos. Byl to vtip převzatý z Jiřího prohlášení, které bylo podle mě ultra urážlivé," vysvětlila.

Sinner byl dvakrát pozitivně testován na zakázaný anabolický steroid klostebol loni v březnu v Indian Wells, kde shodou okolností porazil i Lehečku.