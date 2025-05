Češi už trénují v Herningu, na Nečase zatím čekají

Čeští hokejisté si dnes poprvé vyzkoušeli tréninkové podmínky v Herningu, kde v pátek vykročí za obhajobou titulu mistrů světa. Tým kouče Radima Rulíka zatím musel vzít zavděk podmínkami v menší Kvik areně, led v hlavní hale Jyske Bank Boxen si vyzkouší až ve čtvrtek.

"Nejde o to, že už jsme v Herningu, ale jde o skladbu týmu. Připojil se už David Pastrňák, oproti Brnu jsme v menším počtu hráčů. Okamžitě je trochu jiná atmosféra, pozitivnější. Je to něco jiného než doteď. Snažili jsme se, aby trénink nebyl dlouhý, trval 45 minut a připravili jsme se dobře," řekl Rulík novinářům.

Hokejisté si hned první den vyzkoušeli asi desetiminutový přesun autobusem mezi arénami, absolvovali ho již převlečení a ve výstroji.

Na ledě bylo všech 24 hráčů, útočník Martin Nečas z Colorada, jehož start zámořský klub i vedení reprezentace oficiálně potvrdily v úterý večer, do Dánska přiletí až ve čtvrtek.

"Jsme nesmírně rádi, že přiletí. Když se ta možnost naskytla, tak to byla jednoznačná volba. Už jsme s ním byli v kontaktu během sezony. Věděl, že máme obrovský zájem, ale o něj by měl zájem každý trenér. Těšíme se moc. Že budeme mít po Pastovi i Nečiho," pochvaloval si devětapadesátiletý kouč.

Naopak příliš velkou radost neměl z toho, že tým musí trénovat v menší hale a v průběhu turnaje jej to čeká často. Rulíkovi až tolik nevadí cestování, ale rozdílné rozměry kluziště v obou halách.

"Budeme hrát na ledě 30 na 60 (metrů) a tam je 28×58, takže v podstatě to, co bylo v Praze. I přípravu jsme měli na menších hřištích, než na jakých se bude hrát mistrovství. To je trochu problém pro nás, ale zvládneme to," řekl Rulík.

Samotní hráči berou přesun mezi halami ve výstroji jako fakt. Náročné je to hlavně pro brankáře.

"Je to lehce komplikované. Vždy se musíme do autobusu nasoukat, protože prostoru moc není, Nějak to ale zvládneme," řekl s úsměvem Karel Vejmelka.

"Je relativně teplo, takže ve věcech je to složitý. Dá se to brát jako zpestření, musíme trochu vystoupit z komfortní zóny," dodal gólman Utahu v NHL.

Stejně jako v pondělí v Praze se s mužstvem připravovala i hlavní hvězda týmu Pastrňák. Útočníka Bostonu trenéři zařadili do elitní formace s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem.

Devětatřicetiletý Červenka byl podle očekávání zvolen kapitánem týmu, jeho asistenty budou Pastrňák a Filip Hronek.

Prvním soupeřem českého týmu budou v pátek odpoledne hráči Švýcarska. Hned na úvod šampionátu se tak odehraje repríza finále loňského turnaje v Praze.