Byl to nejlepší výkon sudího v derby, chválil Friis. Sparta prý nemusí panikařit

Vypjatá koncovka, dvě červené karty a spousta emocí. To přineslo nedělní fotbalové pražské derby Slavie a Sparty. Přesto byl trenér Letenských Lars Friis po prohře 1:2 spokojený s tím, jak Ladislav Szikszay vyostřený ligový duel řídil.

Sparta se po poločase musela sbírat ze ztráty 0:2 a i když se hrála Letenských v Edenu výrazně zvedla, nestačilo jim to ani na bod. Na vedoucí sešívané jim jich v tabulce schází už šest.

"Ano, situace pro nás není příjemná, ztrácíme šest bodů, ale nebudeme panikařit. Budeme věřit naší cestě a tomu, co nám vycházelo. Nejsme samozřejmě z této situace šťastní, máme dvě porážky po sobě," nechal se slyšet lodivod Sparty Lars Friis.

Mizerný start do zápasu prý ale rozhodně nebyl zapříčiněný tím, že by účastníka letošní Ligy mistrů Slavia nějak zaskočila, nebo že by ji dokonce podcenili.

"Věděli jsme, co nás čeká, jakým stylem Slavia hraje. Prezentuje se tak i v pohárech, v nichž dokáže potrápit velmi silné mančafty. Prohráli jsme bitvu, ale rozhodně ne válku," bere prohro sportovně Friis.

Přestože byl v závěru zápas hodně napjatý i kvůli červeným kartám na obou stranách, Friis měl pro sudího Szikszaye spíše slova chvály.

"Rozhodčí nám dovolil hrát fotbal, to je vždycky ohromně důležité pro tak velké zápasy. Navíc dokázal i ochránit hráče. Jakmile se z toho stane soubojová válka, tak je nemožné sehrát dobrý zápas. Líbilo se mi to. Byl to asi nejlepší výkon sudího v derby, co jsem za poslední dobu viděl," prohlásil.

Obě červené padly v nastavení. Nejprve dostal druhou žlutou po strkanici stoper Martin Vitík, následně se nechal vyprovokovat i domácí záložník Oscar po strčení do Rahmaniho sudí vyloučil i jeho.

"Musím říct, že rozhodčí to 90 minut zvládal velmi dobře, takže nebyl důvod pro nějaké vzplanutí emocí. Na druhou stranu jsem od kolegů slyšel, že druhá žlutá pro Martina Vitíka neměla být. Prý na brankáře nešlápl, měl to být spíš domácí hráč, takže jsem čekal, že se mu vyloučení odvolá, ale nestalo se tak. Obecně si myslím, že to nebyl zápas na udělení dvou červených," dodal.

Friis musí nyní během reprezentační pauzy popřemýšlet, proč Sparta v Lize mistrů září, zatímco doma body ztrácí.

"Rozdíl je nejspíš především v tom, že zatímco doma musíme všechny porazit a vyhrát, jsme týmem, který dobývá soupeře, tak v Evropě je to mnohdy naopak. Občas mi přijde, že v české lize je pro většinu týmů duel se Spartou jako zápas v Lize mistrů. Musíme si s tím umět poradit, být více kreativní," uvedl.