Bičík: Vindahl? Při gólu neměl jen koukat. Před měsícem by Sparta vyrovnat nedovolila

"Spartě se nedaří, už se to natáhlo na měsíc. Kdyby byli hráči ve formě jako před měsícem, nedopustili by, aby Boleslav dvakrát vyrovnala," říká bývalý brankář David Bičík v komentáři pro Aktuálně.cz k dění v české fotbalové lize.

Karvinský brankář Jakub Lepeš byl označen za hrdinu utkání se Slavií, přestože dostal pět gólů. Moc to k sobě na první pohled nejde, ale on minimálně dalším možná pěti gólům zabránil.

Stačí si připomenout poměr střel na branku 14:3. Tedy devět jich pokryl a šlo i o hodně obtížné zákroky. Příděl mohl být mnohem vyšší. Chytal velmi dobře, ač to zní při takové porážce dost podivně.

Slavia trochu vinou bohorovnosti až laxnosti při zakončení - a také hrály roli vynikající Lepešovy zákroky - nerozhodla o výhře už v první půli, jak u ní i bývá zvykem, nevytvořila si vyšší náskok.

Dovolila dokonce Karviné vyrovnat. Pak však zapnula a během dvaceti minut bylo rozhodnuto. Pochválím však i hosty, že nehráli beton.

Ozývají se hlasy, proč autor tří gólů Mojmír Chytil není v základu, že tam patří a nyní to prokázal. Mohl jich dát i víc. Nelze však nevidět, že přichází na hřiště v době, kdy je soupeř je vyčerpávajících soubojích s Tomášem Chorým hodně unavený, což je pro něj jako rychlejšího útočníka výhoda. Chorý si to odpracoval, hodně tím prospěl týmu.

Řeší se, zda je brankář Peter Vindahl, přestože byl nyní povolán do dánské reprezentace, nadále pro Spartu přínosný, nebo i jeho chyby a výkony obhájce titulu srážejí.

V Lize mistrů proti Brestu při rozehrávce chyboval, jenže spoluhráči, kteří se báli hrát dopředu, mu až extrémně často přihrávali i do složitých situací a musel je řešit.

Proti Boleslavi napálil Vasila Kušeje, gól podle pravidel neplatil, ale Vindahl nevypadal jistě. Při prvním gólu domácích se asi měl pokusit střelu chytit, ne jen koukat. Pořád je však jeden z nejlepších gólmanů v naší lize. O tom žádná.

Sparta klesla až na čtvrtou pozici, pro mnohé to je šok. Nedaří se jí, už se to natáhlo na měsíc. Kdyby byli hráči ve formě jako před měsícem, nedopustili by, aby Boleslav dvakrát vyrovnala.

Teď si snad hráči o reprezentační pauze odpočinou, dobijí baterky, vyčistí si hlavy. Tohle kolikrát pomůže.

Ostrava doma rozstřílela Duklu 6:0. To je pro hosty příšerná porážka. Dukla hrála hodně špatně, ovšem Baník se dostal třemi výhrami venku do laufu, hráči nabrali sebevědomí. Je to na nich vidět, šlo o zasloužené vítězství. Byla jen otázka, kolik gólů nastřílí.

Trenér Bohemky Jaroslav Veselý si postěžoval, že jeho svěřenci přistoupili k utkání v Plzni až zbaběle a hodně domácím výhru ulehčili. Je to však půl na půl, nezlehčoval bych výkon Plzně.

Zahráli oba útočníci, Matěj Vydra měl gól a přihrávku, dokázal čísla. Dva góly pak nebyly uznány pro ofsajd. Kdo v Plzni nejede na maximum, nemůže na její půdě uspět.

Nedovedu si představit, jaké noci prožívá českobudějovický trenér František Straka. Nechtěl bych ani jednu. Má to těžké… Nechat si ve venkovním zápase po vyrovnání dvoubrankového náskoku soupeře zase utéct, to je k nevíře. Během pěti minut dostali Jihočeši od Teplic dva góly. Chápu Strakovo rozpoložení a naštvanost. Mužstvo je pod dekou, psychicky je na tom špatně.

Zaslechl jsem doporučení, aby už nehonili první ligu, důstojně spadli a začali v klidu budovat nové mužstvo a nové vazby pro návrat za další rok. Má to logiku.

Ale nechal bych to až na zimní přestávku, ještě je pár kol, dokud mají nějakou šanci zachytit se, tak bych se o to pokusil. V zimě na vyhodnocení bude dost času. Je škoda, že jsou v takovém stavu, České Budějovice do ligy patří.

Zápas Olomouce se Slováckem byl pro mlhu odložen. Názor hrát hned druhý den od 13.00 hodin považuju za rozumný, také bych se snažil dohodnout na co nejbližší termín.

Týmy mají k sobě blízko, hosty nezatěžuje dlouhé cestování. Jedou nějaký cyklus, do kterého ligový duel o víkendu patřil, jeden den odkladu by je nerozhodil. Hráči i trenéři by to s přehledem zvládli. Nevím ovšem, jaké vlivy, požadavky a nutnosti do toho vstupovaly.