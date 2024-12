Jislová skvěle začala. Medailovou pozici však štafeta bez Davidové neudržela

České biatlonistky Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza Voborníková a Kristýna Otcovská skončily osmé v závodě štafet Světového poháru v Hochfilzenu. Při absenci hlavní opory Markéty Davidové je dnes zbrzdily dvě trestná kola Charvátové. Zvítězily Němky, jež porazily o více než minutu Francouzky. Třetí dojely Švédky.

Jessica Jislová, Lucie Charvátová | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Sedmadvacetiletá Davidová chyběla ve štafetě po takřka osmi letech a 42 předchozích startech. Naposledy nejela týmový závod v březnu 2017 v Pchjongčchangu. Čtvrtá žena průběžného pořadí Světového poháru vynechá podle sportovního ředitele Ondřeje Rybáře i příští týden podnik v Annecy.

Jislová rozjela štafetu dobře. Na obou střeleckých položkách byla bezchybná a předávala po prvním úseku na třetím místě. "Očividně mám letos trend, že když jedu s lidmi, je to dobré, a když jedu sama, tak je to špatné. Tady se to potvrdilo. Hochfilzen je ale určitě můj oblíbenec," řekla České televizi Jislová.

Charvátová však čelní příčky neudržela. Při položce vleže minula první tři rány, a přestože udělala korekci mířidel, netrefila ještě jednou a jela na trestné kolo. Tomu se nevyhnula ani při střelbě vestoje. Do třetího úseku předávala Voborníkové na devátém místě se ztrátou minuty a 42 vteřin.

"Nemyslím si, že to bylo polohou. Nepřijela jsem až tak zadýchaná. Celá položka byla dole. Ty rány tam nebyly. V ten moment jsem to nevěděla, koukala jsem kolem sebe, nevěděla jsem, co s tím dělat. Propadala jsem velké panice a naprosto jsem pohřbila skvěle rozjetou štafetu," uvedla Charvátová.

Voborníková odjela dobrý úsek. Po jedné opravě polepšila štafetě na šestou příčku. Finišmanka Otcovská dobíjela nakonec čtyřikrát a dokončila osmá. Češky ztratily na vítězné Němky přes tři a půl minuty.

Světový pohár v Hochfilzenu zakončí dnes štafeta mužů od 14:15. Češi pojednou ve složení Vítězslav Hornig, Jonáš Mareček, Michal Krčmář a Jakub Štvrtecký.

SP v biatlonu v Hochfilzenu - štafety:

Ženy (4×6km): 1. Německo (Voigtová, Tannheimerová, Grotianová, Preussová) 1:16:13,7 (0 tr. okruhů + 4 dobíjení), 2. Francie (Simonová, Braisazová-Bouchetová, Chauveauová, Jeanmonnotová) -1:05,7 (1+13), 3. Švédsko (Magnussonová, Heijdenbergová, Halvarssonová, E. Öbergová) -1:31,8 (1+6), 4. Slovinsko -2:42,1 (0+6), 5. Švýcarsko -2:53,0 (1+10), 6. Norsko -3:08,2 (2+11), …8. Česko (Jislová, Charvátová, Voborníková, Otcovská) -3:33,4 (2+11).

14:15 muži (4×7,5 km).