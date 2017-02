Moravec ukázal nervy z oceli a bere stříbro. K titulu mistra světa chyběly tři sekundy

před 3 hodinami

Druhé stříbro pro český tým získal na mistrovství světa v biatlonu Ondřej Moravec. Na střelnici ani jednou nechyboval a v cíli byl jen o tři sekundy později než šampion Lowell Bailey. Třetí skončil Martin Fourcade, který byl o 18 sekund pomalejší než Moravec. "Absolutně na nic jsem nemyslel a jsem moc rád, že to vyšlo," radoval se v cíli Moravec. Skvělý český den ještě podtrhl šestým místem Michal Krčmář a osmnáctým Michal Šlesingr.

Hochfilzen - Biatlonista Ondřej Moravec byl druhý ve vytrvalostním závodu na mistrovství světa v rakouském Hochfilzenu a vybojoval pro Českou republiku čtvrtou medaili na šampionátu. První zlato v historii pro USA získal pětatřicetiletý Lowell Bailey, který českého reprezentanta porazil na 20 kilometrech jen o 3,3 sekundy. Třetí skončil favorit Martin Fourcade z Francie, jenž dvakrát na střelnicích chyboval a na vítěze ztratil 21,2 sekundy.

Moravec získal pátou medaili ze světových šampionátů, individuální titul mu však znovu unikl. V Hochfilzenu byl dosud dvakrát pátý ve sprintu a ve stíhacím závodu, na MS před dvěma lety v Kontiolahti skončil na této trati třetí. Dosavadní tři české cenné kovy v rakouském středisku vybojovala Gabriela Koukalová, která má kompletní sbírku.

"Byl jsem strašně blízko vysněnému zlatu. Stříbro už nějaké mám, bronz taky, takže je to takové smíšené. Bylo to strašně blízko. Velká šance, ale ve finále jsem strašně rád za stříbro. Je to placka z mistrovství světa a to se počítá," řekl Moravec.

Pro svůj druhý nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře si dojel Michal Krčmář, který obsadil šesté místo se ztrátou 43,6 sekundy na vítěze. Stejně jako Moravec by ve střelbě stoprocentně úspěšný. Michal Šlesingr chyboval třikrát a byl osmnáctý. Příslibem do štafety je také 32. místo Tomáše Krupčíka se třemi chybami.

Moravec začal opatrně, ale po bezchybné první položce se posunul mezi nejrychlejší biatlonisty. Po dalších dvou čistých střelbách se ocitl v průběžném vedení a na poslední položce ukázal psychickou sílu. Odstřílel ji rovněž bez chyby a navíc v rychlém tempu. Po poslední přesné ráně si zakřičel a mířil vstříc medailovému úspěchu.

Moravce atakoval také Nor Johannes Thingnes Bö, ale jeho poslední rána v závodu při extrémně rychlé závěrečné střelbě šla vedle. V tu chvíli už českého reprezentanta ohrožoval pouze Bailey, který vyjížděl z poslední střelby jako lídr. V běhu pak ale ztrácel a kilometr před cílem vedl pouze o desetinu. Finišem ale první místo udržel.

"Byly to velké nervy, poslední kolo to bylo nahoru dolů. Chvíli to vypadalo, že to vyjde, na konci ale bohužel," řekl České televizi Moravec a přiznal lehký smutek. "Ale jsem spokojený, mám dvě pátá místa, jedno stříbro a ještě jeden závod před sebou. Tam to bude těžké vyhrát, ale před MS bych tyhle výsledky vůbec nepředpovídal," uvedl dvaatřicetiletý rodák z Ústí nad Orlicí.

Radoval se po poslední střelbě, radoval se v cíli, ale s předpovídáním výsledku byl v tu chvíli ještě opatrný. "Nechtěl jsem slavit naplno. Ještě tam kluci jedou. Vypadá to na medaili, ale titul je titul…," pronesl, když byl ještě Bailey na trati. Pochvaloval si svůj psychický klid. "Žádné nervy, prakticky nic. Konečně jsem zpátky tam, kde jsem byl dřív. Na nic jsem nemyslel, střílel jsem to bez stresu, super," uvedl.

Šlesingr jel od začátku rychle a rovněž atakoval špičkové umístění, ale nejprve chyboval na druhé položce vestoje, a když netrefil také při třetí a čtvrté zastávce na střelnici, připravil se o umístění v desítce. Jeho běžecký čas byl sedmý nejrychlejší.

