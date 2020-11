"To by člověk mohl závodit do padesátky." Moravec přepnul na automat a zazářil

Zvýšený objem střelby v tréninku se u Ondřeje Moravce projevil hned v prvním startu v sezoně. Jako jeden ze tří biatlonistů trefil ve vytrvalostním závodu Světového poháru v Kontiolahti všech dvacet terčů a dojel pátý. Skvělý start ale nic nemění na jeho rozhodnutí, že po zimě skončí.

Moravec se na střelnici vždy jen mihl. Terče čtyřikrát rychle "vyčistil" a zase spěchal na trať.

"Jsem to celý léto trénoval," smál se v rozhovoru pro web svazu. "A nebyl důvod se zdržovat, takový klid jsem tady asi ještě nezažil. Jsem rád, že jsem to zvládl a že jsem se z toho nepo… Moc jsem nepřemýšlel, přepnul na automat a střílel."

Po třetí zastávce na střelnici figuroval na druhé příčce, po závěrečné stojce ještě držel třetí místo. Dvě třetiny závodu zvládl i solidně běžecky. "Tři čtyři kola to bylo velice slušný," pochvaloval si trojnásobný olympijský medailista ze Soči.

V posledním okruhu o stupně vítězů přišel. O vteřinu se před něj dostal Quentin Fillon Maillet z Francie, Němec Erik Lesser ho předčil o 3,3 sekundy. "Trošku jsem čekal, že mi bude v posledním kole chybět. S nejrychlejšími už to není, co bývalo," uvedl šestatřicetiletý dvojnásobný medailista z vytrvalostních závodů na mistrovství světa.

Pro Moravce je tato sezona poslední v kariéře. A ani nejlepší umístění za více než dva roky v seriálu SP jeho rozhodnutí nezmění, což avizoval dopředu.

"To by člověk mohl závodit do padesáti. Já to mám nastavené velice dobře, a když skončím se super sezonou, tak je to taky dobrý," řekl po závodu pro Radiožurnál.