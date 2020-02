Štafetu běží i muži, v ruském dresu je na startu i kontroverzní Loginov

Kde hledat favority? Už jsme zmínili štafetu Norska, ta letos vyhrála tři ze čtyř štafet, jednou nevyhráli především proto, že na startu chyběl Johannes Bö. Dnes pojedou Norové v nejsilnějším složení Christiansen, Dale, Tarjei Bö a Johannes Bö. Ale možná stejně velkými favority jsou závodníci Francie. Čtveřice Jacquelin, Fourcade, Desthieux a Fillon Maillet je neuvěřitelně vyrovnaná. Fourcade zde ovládl vytrvalostní závod, Jacquelin stíhačku, Fillon Maillet tradičně běhá hodně rychle. Vypadá to tedy na souboj Norsko vs Francie. Promluvit do děje ale budou chtít také Němci, Rusové nebo Ukrajinci. Počítat se musí i s Rakušany nebo Italy.