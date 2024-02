Nečekaný hrdina českého biatlonu. Mikyska zajel na domácím MS životní závod

Biatlonista Tomáš Mikyska skončil v elitní desítce ve vytrvalostním závodě na MS v Novém Městě na Moravě. Vybojoval nejlepší české mužské umístění na tomto MS, doběhl desátý.

Světový titul v této disciplíně obhájil před 15.149 diváky ve Vysočina Areně Nor Johannes Thingnes Bö. Zvítězil o 58,9 sekundy před svým bratrem Tarjeiem. Bronz získal Němec Benedikt Doll, jenž na vítěze ztratil 1:53,3 minuty. Všichni medailisté udělali na střelnici po jedné chybě.

Čtyřiadvacetiletý Mikyska, jenž se po letním vážném zranění kolena vrátil do Světového poháru až v lednu, sahal po ještě lepším výsledku.

Minul až poslední z 20 ran, když zariskoval a rychle pálil na závěrečné položce.

I desátá příčka je jeho životním úspěchem, loni byl v této disciplíně na MS čtrnáctý. Stejnou pozici před rokem na šampionátu v Oberhofu obsadil i v závodu s hromadným startem, kam by se měl kvalifikovat i tentokrát.

"Ta poslední rána mě mrzí, co si budeme povídat. Celkově ale panuje spokojenost," řekl novinářům Mikyska. "Věděl jsem, že o něco jedu. Když jsem přijížděl na tu položku, začínal jsem cítit nervozitu. Nakonec jsem rád, že to bylo jen za jedna. Mohlo to být klidně i za tři," doplnil.

Jeho poslední rány litoval i trenér Michael Málek. "Co jsem slyšel do vysílačky, byla to těsná rána na třetí hodinu. Tomáš říkal, že ji viděl, ale podržel si ji tam déle a pak byla těsná," podotkl Málek.

Aktuální lídr mužské části českého týmu Michal Krčmář zapsal tři trestné minuty a obsadil 26. příčku. Na obou položkách vleže netrefil první ránu. Na závěrečné stojce, kde rovněž jednou chyboval, měl navíc problém při manipulaci se zbraní, takže na podložce strávil 50 sekund. Na vítěze nakonec ztratil více než pět a tři čtvrtě minuty.

"Já se s tím trápím celou sezonu. Možná už mám ty první rány trošičku v hlavě a ta moje střelba vleže není letos dobrá. Položky jsou křečovité, a když už tam je nula, tak je to upracované. Je to na zamyšlenou," uvedl Krčmář. "Samotného mě to mrzí. Celou kariéru jsem se opíral o to, že jsem dokázal ležky v těchto dlouhých závodech nulovat," podotkl.

Vítězslav Hornig při premiéře na tomto světovém šampionátu potvrdil pověst výborného střelce. Udělal jen jednu chybu, ale i kvůli bolesti zad pomalu běžel, takže se zařadil na 46. příčku.

"Bylo to pro mě extrémně náročné. Na střelnici jsem se dnes cítil nejlépe za tu dobu, co jsem tady. Nebylo to extrémně rychle, ale ani pomalé. Na trati to ale bylo špatné. Od rozjetí mě bolela záda a nepřišel jsem na to, co s tím udělat, aby to povolilo," řekl Hornig.

Jakub Štvrtecký měl v polovině závodu na kontě dvě nuly, ale pak jednou chyboval vleže a třikrát vestoje a obsadil 63. pozici.

Nikdo z předních závodníků ze Světového poháru nestřílel čistě. I s jednou trestnou minutou tak suverénně vyhrál nejrychlejší běžec dne J. T. Bö, který navázal na triumf ze stíhacího závodu a získal ve Vysočina Aréně druhé zlato.

Na pódium ho doprovodil starší bratr, ale ke kompletním stupňům vítězů měli Norové tentokrát daleko. Bronz získal Doll, pro něhož je to první medaile z MS po titulu ze sprintu z Hochfilzenu 2017. Před čtvrtým Andrejsem Rastorgujevsem z Lotyšska měl téměř minutový náskok.

Biatlonové mistrovství světa bude v Novém Městě na Moravě pokračovat ve čtvrtek od 18:00 smíšenou štafetou dvojic.

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě (Žďársko):

Muži - vytrvalostní závod (20 km):

1. J. T. Bö 45:49,0 min. (1 trest. minuta), 2. T. Bö (oba Nor.) -58,9 (1), 3. Doll (Něm.) -1:53,3 (1), 4. Rastorgujevs (Lot.) -2:50,2 (2), 5. Jacquelin -3:03,2 (1), 6. Fillon Maillet (oba Fr.) -3:16,2 (3), …10. Mikyska -4:14,9 (1), 26. Krčmář -5:47,6 (3), 46. Hornig -7:17,5 (1), 63. Štvrtecký (všichni ČR) -8:37,3 (4).