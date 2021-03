Moravcova labutí píseň. Střídají ho draví talenti, na Vysočinu přijeli "umřít"

Jedna z největších osobností historie českého biatlonu se v Novém Městě na Moravě rozloučí s kariérou. Ondřej Moravec prožije svou labutí píseň, symbolicky jej při závodech na Vysočině doplní jeho nástupci, dvě velké naděje, Vítězslav Hornig a Mikuláš Karlík.

"Nelituju ničeho," ujišťuje šestatřicetiletý matador po devatenácti sezonách ve Světovém poháru. Je připraven, že o víkendu zažije emotivní loučení se sportem, ve kterém dosáhl na devět medailí z olympiád nebo světových šampionátů.

Tahle bilance z něj činí vůbec nejúspěšnějšího biatlonistu tuzemské historie.

"Ušel jsem kus cesty, bylo by divné, kdyby mě to nedojalo. Obětoval jsem tomu hodně, ale bohatě se mi to vrátilo," říká Moravec.

Dodnes vzpomíná na nelehký přesun z mládežnické do dospělé kategorie, a přináší tak cenné poučení svým nástupcům. Hornig a Karlík coby čerství medailisté z juniorského mistrovství světa nastoupí stejně jako Moravec do čtvrtečního sprintu v Novém Městě na Moravě.

"Hloupě jsem si tehdy na sebe vytvářel tlak, který jsem nebyl schopen zvládat. Pomohl mi Ondřej Rybář, našel jsem jinou cestu a změnil myšlení. Zlom přišel v roce 2012. Pak to byla jízda, šlo to víceméně samo," vypráví biatlonista, který vyrůstal v Letohradu.

Jak se s novou úrovní tlaku na výkon vypořádají mladé naděje, zatím předvídat nelze. Jisté ale je, že nadšení, zápal a bojovnost - vlastnosti, kterými vynikal i Moravec - nové generaci závodníků nechybí.

"Světový pohár je hezká odměna. Jsem rád, že jsem tady. Přijel jsem tu na tu trať umřít," ujišťuje jednadvacetiletý Hornig v rozhovoru pro oficiální web českého biatlonu.

Stejně starý reprezentant Karlík podobně motivovaně dodává: "Přijeli jsme makat, to je jasné. Jsme tu doma, a proto se na závody moc těším. Rozhodně jsem si to nepřijel jen užít."

Oba představují silnou nastupující generaci, k níž patří i jiní čerství medailisté Tomáš Mikyska nebo Jonáš Mareček, ale i další. Nabízí se srovnání s někdejším nástupem vrstevníků Moravce, Šlesingra a Jaroslava Soukupa.

"Je to taková světlá hvězda, která nám dává naději do budoucna, že ty lidi máme. Není třeba si je hýčkat, ale tvrdě pracovat, a to ti kluci dělají. Potřebují čas, aby se seniorskou kategorii naučili. To se přeskočit nedá," podotýká trenér Rybář.

Z úspěšného juniorského šampionátu v rakouském Obertilliachu vyzvedl Horniga s Karlíkem dodávkou Šlesingr, který po loňském ukončení kariéry pracuje jako technický koordinátor Českého svazu biatlonu. Na cestu na Vysočinu přitom přibrali dalšího mladého medailistu Emiliena Claudea, o což českou minivýpravu poprosila francouzská reprezentace.

"Ze začátku byl trochu stydlivý. A většinu cesty prochrápal," směje se Karlík. "Já jsem zjistil až ráno, že s námi jede. Vůbec jsem o tom nevěděl," dodává pobaveně Hornig.

Když se prý Claude konečně probudil, měl jen jedinou otázku. Hned několikrát se ptal, kolik ještě zbývá do Nového Města.

"Příjezd do Česka asi poznal," naráží Karlík na stav českých silnic. "Musel si myslet, že ho vezeme někam mimo civilizaci a chceme se ho zbavit," vtipkuje Hornig.