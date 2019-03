Krupčíkovi vadí kritika biatlonistů: Češi rozumí všemu a to je cesta do pekel

před 1 hodinou

Jednatřicetiletý český biatlonista Tomáš Krupčík šel v letošní sezoně výkonnostně nahoru a ve všech třech závodech mužů na světovém šampionátu v Östersundu byl z Čechů nejlepší. Po pěkných výsledcích, osmnáctém místě ve stíhacím a dvaadvacátém ve vytrvalostním klání ale zároveň vyjádřil nespokojenost s kritickými ohlasy české veřejnosti.

Na biatlonisty jsou v České republice po obrovském boomu a medailových žních z minulých let pochopitelně kladeny vysoké nároky. Z logiky věci také vyplývá, že s lehkým výsledkovým propadem jdou ruku v ruce kritické ohlasy.

Ne každému je ale negativní hodnocení namlsaných příznivců příjemné. Krupčík se k citlivému tématu vyjádřil formou příspěvku na svém twitterovém účtu.

"Biatlon se v Čechách začal brát smrtelně vážně. Za úspěchy se začaly považovat už jen medaile. Nikdo se vás nezeptá, co se vám povedlo. Všichni ukazují jen na to, co se nepovedlo a všichni mají jasno, kde jsou chyby," napsal biatlonista. "To přesně odráží aktuální situaci v celý český společnosti. Fuj," dodal expresivně.

V následné diskusy se objevily hlasy, které jeho pohled podporovaly, ale také ty, jež se na problematiku podívaly z jiné strany.

"Skuteční fanoušci jsou vždycky s vámi, uvědomují si světovou konkurenci a vědí, že účast čtyř závodníků v masácích je super úspěch! Kašlete na kecaly z netu!" napsal Pavel Schrötter.

"Myslím, že v hokeji nebo ve fotbale reprezentanti čelí mnohem většímu mediálnímu a fanouškovskému tlaku. To vy v biatlonu ještě můžete být rádi. Přeju hodně úspěchů do zbytku sezony!" reagoval Michael Bereň.

"Tomáši, klobouk dolů před vámi všemi, ale kdybychom takhle přemýšleli ve všem, tak se nikdy nikam nehneme. Když už jste se dostali mezi elitu, tak se tam snad chcete udržet a potvrdit, že jste nejlepší, ne? A ty nejlepší odlišují právě medaile a úspěchy. To neplatí jen ve sportu," vzkázal Krupčíkovi Daniel Ryl.

Načež Krupčík odpověděl: "Jasně ale taky je potřeba zůstat nohama na zemi. A ve sportu je přece přirozený, že se střídá úspěch s neúspěchem. Jen není třeba z toho dělat tragédie."

"Přijde mi, že Češi jsou v tomhle specialisti, spousta z nás si myslí, že všemu rozumí a to je cesta do pekel. Z části jsou to reakce z internetu, který bez debat nemá cenu řešit. Ale celkově je to u nás nastavený hodně tím negativním směrem," dodal ještě závodník, jehož maximem ve Světovém poháru je dvanáctá příčka z letošního individuálního závodu v kanadském Canmore.

V každém případě se kritika u individuálních sportů nemá odehrávat v obecném, ale konkrétním duchu. A Krupčík si ji skutečně nezaslouží.

Zatímco jeho mužští kolegové výkonnostně strádají, jabloneckému rodákovi naopak přísluší chvála za to, jak se dokázal během sezony dostat na zcela novou úroveň.

Zaslouženou a sladkou odměnou bude českému reprezentantovi start v nedělním závodě s hromadným startem. Soutěž určenou pro třicítku nejlepších biatlonistů světa si na vrcholné akci zajede poprvé v kariéře.

Kromě něj se v "masáku" představí také Michal Krčmář, Markéta Davidová a Veronika Vítková. I jejich úspěch lze v nabité světové konkurenci jistě vnímat pozitivně.