Koukalová: Na střelnici už se mi snad stalo úplně všechno. Jako bych neuměla spočítat jedna a jedna

Dvě chyby a kašlu na to? To v žádném případě není styl Gabriely Koukalové. Skvelou stíhací jízdou nakonec vytěžila bronzovou medaili, avšak sama cítila, že zlato nebylo daleko. "Je to škoda. To je prostě školácká chyba. Jako bych na konci třetí třídy neuměla spočítat jedna plus jedna," řekla.

Hochfilzen - Vlastní roztržitostí se biatlonistka Gabriela Koukalová připravila o možnost bojovat o další titul mistryně světa. V dnešní stíhačce po špatné manipulaci se zbraní na první střelecké položce ztratila hodně času, ale nakonec si v Hochfilzenu dojela pro bronzovou medaili.

Všechny problémy při střelbě vleže způsobilo, že po první ráně nedostatečně otevřela závěr na zbrani. Prázdná nábojnice proto zůstala v komoře. "Chtěla jsem to udělat moc rychle. Zpětně to vůbec nechápu a je mi to líto. To je prostě školácká chyba. Jako bych na konci třetí třídy neuměla spočítat jedna plus jedna," řekla.

Kvůli špatnému otevření závěru se spustily další komplikace. "Vyskočenou nábojnici jsem vyšťourávala prstem ven a vyskočil mi i další náboj, který jsem musela na konci dobíjet," popsala Koukalová. To ale nebylo všechno. "V momentu, kdy jsem chtěla vystřelit, tak jsem zjistila, že jsem nemohla, protože to žádný náboj do komory nenacpalo. Takže jsem musela ještě docvaknout zásobník a znovu přebít, ještě zavřít a vystřelit," řekla biatlonistka, proč na položce strávila skoro minutu.

Něco podobného se jí stalo naposledy možná před deseti lety, když s biatlonem začínala. "Je to úplně zbytečná chyba, roztržitost. Udělala jsem to moc rychle a v důsledku toho jsem neotevřela a nezavřela závěr tak, jak se sluší a patří," řekla a dodala: "Už není moc variant, co se mi tam na střelnici mohlo stát víc."

V tu chvíli se loučila s možností útočit na stupně vítězů. "Sbohem medaile," říkala si poté, co klesla z prvního místa až na třinácté a jela s odstupem 42 sekund na čelo. Věděla, že udělala průšvih, ale ještě se nevzdala. "Rozhodně nejsem člověk, co by řekl: 'Dvě chyby a kašlu na to'. Snažila jsem se jet, co mi nohy stačily."

A ukázala, jak je silná. Skvělým během se hned ve druhém kole dotáhla zpět do boje o stupně vítězů. "Ono je vždy jednodušší jet za někým. Byl přede mnou celý chumel závodnic, a když máte oční kontakt, tak v závěsu na tom můžete vytěžit. Je fakt, že jsem ale vylítla jak zajíc z brázdy. Jsem ráda za krásný comeback, že se mi povedlo vybojovat kontakt, protože to bylo hrozně důležitý," řekla Koukalová.

Na dalších třech střeleckých položkách už chybovala jen jednou. Díky čisté poslední stojce vyběhla do posledního kola třetí. Snažila se stíhat Darju Domračevovou z Běloruska, ale už neměla energii. "Ty síly, co jsem musela investovat na dotahování ve druhém kole, mi pak trochu chyběly v závěru. Malinko mě to mrzí, že jsem nezachovala chladnější hlavu s tou první střelbou a dělala tam zbytečné chyby. Ale jak se říká: Za blbost se platí. Nakonec je skvělý, že mám bronz," řekla Koukalová.

V cílové rovince už viděla, že Domračevovou nepředstihne, a dojížděla volnějším tempem. "Mrzely mě reakce některých lidí, kteří prý říkali, že jsem se na to na cílové rovince vykašlala, ale prostě mám dost zkušeností na to, abych posoudila, jestli to ještě jsem schopná na sto metrech dojet, nebo ne. Kdybych viděla tu šanci, tak jedu hlava nehlava, ale Darja byla v tom finiši silnější. Už na to nebylo," řekla.

Po titulu mistryně světa si tak pohoršila, ale i z druhého individuálního závodu získala cenný kov. "Mít dvě medaile z mistrovství světa je skvělé. Když bych teď zabalila sezonu, tak mi vlastně skoro o nic nejde. Můžu už být úplně v klidu. Doufám, že mi to dodá i klid do dalších závodů, že si to můžu jen tak pinkat."

Páteční zlato v noci zajedla sádlem s chlebem. Nyní už možná bude jíst střídměji. "Měla bych najet na rozumnou rovinu jídla. Kdybych takhle pokračovala, tak se za chvilku neuvezu. Měla bych to vyvažovat zdravějším jídlem," smála se.

Na šampionátu čekají Koukalovou ještě tři starty. Ve středu pojede vytrvalostní závod, v pátek štafetu a v neděli závěrečný závod s hromadným startem. I proto je ráda, že nyní má před sebou dva dny volna. "Už to cítím na sobě. Doufám, že bude nějaké volno, že se stihnu podívat i na nějaký film, že stihnu skočit i na super masáže k Peti Sedláčkové a dojdu si k Romanu Karpíškovi na údržbičku. Jinak bude výklus, vyjetí a lehké tréninky. Je to takové opakování, matka moudrosti," řekla.

