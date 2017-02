Raketový běh vynesl Koukalové další medaili! Se třemi střeleckými chybami bere ze stíhačky bronz

AKTUALIZOVÁNO před 4 hodinami

Gabriela Koukalová vybojovala na mistrovství světa v biatlonu další medaili. Ve stíhacím závodě na 10 kilometrů se jí střelecky nevedlo, běžecky to však bylo od Češky exkluzivní a bere bronzovou medaili. Nad její síly byly pouze Laura Dahlmeierová a vracející se Darja Domračevová.

Hochfilzen - Po zlatém pátečním sprintu vybojovala Gabriela Koukalová na mistrovství světa bronz ve stíhacím závodu, navzdory třem trestným kolům. Česká biatlonistka měla problémy s nábojem při první střelecké položce, ale skvělým během se vrátila do boje o medaili a nakonec nestačila jen na Němku Lauru Dahlmeierovou a Darju Domračevovou z Běloruska.

Pro Koukalovou začala stíhačka jako ve zlém snu. Po startu z první pozice se jí na úvodní ležce zasekl náboj. Po dvou trestných kolech byla třináctá se ztrátou 42 sekund na čelo, ale pak už minula jen jeden terč a při závěrečné položce jí pomohla chyba Finky Kaisy Mäkäräinenové.

"Gábina nás zase trochu zaskočila na první položce. Byl tam zeseklý náboj. Jeden byl prázdný, potom další plný vyhodila. Trochu zmatkovala. Potom už si s tím ale poradila jak ona umí. Letěla tratí jak střela," řekl bezprostředně po závodě v rozhovoru pro ČT trenér Zdeněk Vítek.

Koukalová následně přiznala, že šlo o její chybu. "Za blbost se platí. Pokazilo se mi všechno, co se mohlo. Byla jsem zbrklá, moc rychle jsem přebila náboj a předchozí jsem nevyhodila, takže se dva náboje střetly v komoře. Po tom zpomalení jsem se rozloučila s jakoukoli nadějí na medaili. Že se nakonec povedla, je úžasné. Celkově mě to ale mrzí, protože to zlato bylo blízko. Je to promarněná šance," zamyslela se dvojnásobná medailistka z letšního MS.

"První střelba byla hrozná a je to věc, která se nestává úplně často. Vybrala si tam úplně všechno," řekl šéftrenér Ondřej Rybář.

Po dvou trestných kolech byla Koukalová průběžně třináctá s odstupem 42 sekund na čelo, ale skvěle běžela. Celkově měla čtvrtý nejrychlejší čas a na střelnici pak už minula jen jeden terč. A při závěrečné položce, kterou zvládla čistě, jí na stupně vítězů pomohla i chyba Finky Kaisy Mäkäräinenové.

"Vrátila se do závodu a to jen podtrhuje slova, že je zralou závodnicí a po takové položce nehodí flintu do žita," řekl Rybář. "Bereme další medaili a musíme být hrozně rádi. Je to druhá medaile z druhého individuálního závodu a je to ohromný úspěch."

Koukalová získala pro český biatlon první medaili v této disciplíně v historii. Evu Puskarčíkovou odsunulo pět chyb až na 31. místo, čtyřiatřicátá byla Lucie Charvátová.

Vítězná Dahlmeierová obhájila ve stíhačce zlato z loňského MS v Oslu a celkově slaví desátou světovou medaili. Domračevová se dostala na stříbrnou pozici z 27. místa na startu a na pódiu stanula jen čtyři měsíce po porodu dcery, kterou má s norskou biatlonovou hvězdou Olem Einarem Björndalenem.

V 15:00 se vydají do stíhacího závodu muži, Ondřej Moravec z nadějné páté pozice.

Mistrovství světa v biatlonu v Hochfilzenu (Rakousko):

Ženy - stíhací závod (10 km):

1. Dahlmeierová (Něm.) 28:02,3 (1 trest. okruh), 2. Domračevová (Běl.) -11,6 (0), 3. Koukalová (ČR) -16,6 (3), 4. Starychová (Rus.) -35,9 (0), 5. Braisazová -36,1 (1), 6. Dorinová Habertová (obě Fr.) -36,3 (3), 7. Mäkäräinenová (Fin.) -37,2 (1), 8. Merkušynová (Ukr.) -48,5 (0), 9. Aymonierová (Fr.) -57,7 (2), 10. Wiererová (It.) -1:02,9 (3), ...31. Puskarčíková -2:06,1 (5), 34. Charvátová (obě ČR) -2:12,0 (4).

Průběžné pořadí SP (po 17 z 26 závodů): 1. Dahlmeierová 783, 2. Koukalová 760, 3. Mäkäräinenová 702, 4. Dorinová Habertová 674, 5. Wiererová 517, 6. Chevalierová (Fr.) 471, ...10. Puskarčíková 437, 22. Vítková 249, 50. Charvátová 77, 80. Davidová (ČR) 13.

15:00 stíhací závod muži (12,5 km).

