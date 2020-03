Končím, překvapil Moravec. Nechce jezdit za zásluhy, slibují mu víc času s rodinou

V pozadí dojemného loučení Michala Šlesingra probíhal v Novém Městě na Moravě dramatický příběh případného konce kariéry jiného biatlonového hrdiny, Ondřeje Moravce.

Trojnásobný olympijský medailista překvapil sportovního ředitele biatlonové reprezentace Ondřeje Rybáře. Na začátku března, během závodů Světového poháru na Vysočině za ním přišel a oznámil mu, že chce ukončit kariéru.

"Byl jsem rozhodnutý. Řekl jsem to Rybísovi, ten byl hodně překvapený. Diskutovali jsme o tom a tím, jak se tam loučil Boušek, jsem to nechtěl úplně řešit. Nebylo by to šťastné načasování," prozradil Moravec v rozhovoru pro oficiální stránky českého biatlonu.

Přiznal, že už v létě, kdy se po vážných zdravotních problémech vracel k tréninku, přemýšlel, jestli to má ještě smysl. Po nepovedeném prvním trimestru si pak řekl, že už je toho na něj moc.

Právě nevhodná chvíle, kterou si k vážnému oznámení vybral, ale nakonec přinesla rozhodující čas na vyjednávání. A Rybářovi se přece jen povedlo Moravce zvyklat.

Zavolal mu do finského Kontiolahti a přišel s nápadem, jak Moravcovi vymodelovat přípravu na míru. "Abych byl víc doma," vysvětlil pětatřicetiletý biatlonista. Ze začátku Moravec pochyboval, že by něco takového mohlo fungovat.

"Po týdnu jsem ale došel k tomu, že zkusím do přípravy nastoupit a pokud to bude mít význam, budu normálně závodit," vysvětlil svůj momentální postoj.

Vše bude pochopitelně záviset především na jeho zdravotním stavu. "Výsledky teď nebyly úplně špatné, ale už nemám sílu bojovat s těmi všemi problémy. Dokázal jsem daleko větší věci a už mě úplně neuspokojovalo, že jsem do přípravy investoval pořád stejnou energii, ale tělo už to nezvládalo," popsal.

Dalším argumentem proti pokračování byla právě rodina. Moravec prý na dětech vidí, že chtějí, aby s nimi byl víc doma.

"Pro mě už sport není tou nejdůležitější věcí na světě. Bude těžké se na to nastavit. Vždycky jsem měl sport na prvním místě. Na druhou stranu teď můžu být uvolněnější a neřešit, jestli jsem odtrénoval všechno. Občas se asi stane, že člověk neudělá všechno, co je v plánu, ale může mně to i pomoct, že budu víc v klidu. Třeba to bude fungovat stejně dobře. Uvidíme," řekl muž, který svou medailovou sbírku ze světových šampionátu v únoru v Anterselvě rozšířil už o šestý kousek, byl totiž členem bronzové smíšené štafety.

Moravec zdůraznil, že pokud bude skutečně pokračovat, v žádném případě neobjede všechny závody. A ani přípravu neabsolvuje celou.

"Nejsem schopný odtrénovat to, co před pěti nebo sedmi lety. Vynechám nějaká soustředění a nějaké závody," potvrdil.

Rodákovi z Ústí nad Orlicí a odchovanci Letohradu by se příčilo, kdyby byl v reprezentaci takzvaně za zásluhy.

"Nechtěl bych dojít k tomu, že mě někam budou tlačit, i když tomu nebudou odpovídat výsledky. Je nesmysl jet na mistrovství světa na úkor někoho jen proto, že jsem tu patnáct let závodil. To by mě netěšilo, ani nebavilo," vysvětlil důrazně s tím, že olympiády v Pekingu za dva roky se už určitě nezúčastní.