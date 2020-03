Nechápu, co tu ještě děláme, divila se Fialková. Slováky vyzvedne vládní speciál

Sportovní svět se v Evropě prakticky zastavil, biatlonisty ovšem čekají ještě dnes závody Světového poháru. Budou už bez Slováků, pro které poslala vláda do finského Kontiolahti vládní speciál.

"Nechápu, co tu ještě děláme," divila se Paulína Fialková po pátečním sprintu. "Jsem ráda, že jedeme domů. Všechny soutěže se ruší, jen biatlon se tváří, že se ho to netýká," doplnila slovenská biatlonová hvězda.

Vedení Mezinárodní biatlonové federace alespoň zrušilo nedělní závody smíšených štafet. O tom, že se příští týden neuskuteční finále SP v Norsku, rozhodlo už s předstihem. Poslední zastávkou seriálu je tak ta aktuální ve Finsku.

"Myslím, že jsme do Kontiolahti vůbec neměli jezdit. Ale je to naše práce, a když už jsme tu byli, dělali jsme, co se dalo," prohlásila Fialková.

V celkovém pořadí Světového poháru jí patří desátá příčka, v pátečním sprintu ovšem byla až na 77. pozici. Její sestra Ivona obsadila 20. místo, do dnešní stíhačky však nenastoupí.

"Slovenský svaz biatlonu v pátek intenzivně jednal s ministerstvem vnitra. Ministryně Denisa Saková slíbila, že pro biatlonovou výpravu a novináře přiletí vládní speciál. Odlet je naplánovaný na 15. hodinu z Kuopia," informoval reportér slovenské veřejnoprávní televize RTVS Tomáš Kotlárik.

Speciál letí pro Slováky i proto, že rovněž Slovensko uzavřelo hranice a letiště. Domů by se tak biatlonisté dostávali komplikovaně, po návratu je tak jako tak čeká čtrnáctidenní karanténa.

Čeští závodníci by měli do dnešních závodů nastoupit, přestože ani pro ně není jednoduché se na sportovní výkony koncentrovat. "Musím říct, že je to docela mazec, fakt sledujeme jenom zprávy, co se děje u nás v republice a co se bude dít tady," přiznala česká jednička Markéta Davidová v rozhovoru pro Českou televizi po sprintu, v němž obsadila páté místo.

"Musíme to prostě nějak zasunout co nejdál do hlavy, ale samozřejmě řeší se to tady taky, je to téma number one," připojila. Deník Aktuálně.cz plánuje ze stíhačky mužů online přenos, stejně tak následně i ze závodu žen.